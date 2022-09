Wiesbaden (ABZ). – Mit einigen neuen Produkten präsentiert sich die Sopro Bauchemie auf der NordBau in Neumünster. Nicht nur anhand von Original-Anwendungsmodellen, sondern insbesondere während der mehrmals täglich stattfindenden Live-Vorführungen können sich Interessierte von der (verlege)technischen Kompetenz und dem professionellen Produktspektrum überzeugen, verspricht Sopro.

Im Bereich der Verlegung sind es die zementären, zweikomponentigen Sopro-megaFlex-S2-Kleber, die eine besonders sichere Verlegung von Feinsteinzeug-, Beton- sowie Naturwerksteinplatten ermöglichen, erläutert der Hersteller. Jetzt gibt es die drei megaFlex-S2-Systeme mit einer neuen Rezeptur, die für nochmals verbesserte Verarbeitungseigenschaften sowie eine verlängerte Verarbeitungszeit sorgt. Damit bieten die drei frostsicheren Outdoor-Profis maximale Sicherheit, was die Erfahrung der vergangenen 15 Jahre bestätigen. Bei warmen Temperaturen sei der MEG 665 der "Sommer-Profi" im Außenbereich auf dem Boden, bei kalten Temperaturen der MEG 666 Silver der "Winter-Profi" im Außenbereich auf dem Boden und der MEG 667 Silver der "Wand-Profi" im Außenbereich.



Ein Highlight im Bereich der Verfugung ist der DesignFugenEpoxi, sagt Sopro. Es handelt sich dabei um einen Designfugenmörtel und Klebstoff auf Epoxidharzbasis, der nicht nur das mühelose Verfugen hochwertiger, keramischer Fliesen- und Plattenbeläge ermöglicht, sondern der sich darüber hinaus auch zum dekorativen und farbgleichen Verkleben und Verfugen von Glas-, Porzellan- und Kleinmosaik eignet. Für den Verarbeiter besonders vorteilhaft sei das leichte Anmischen sowie das komfortable Einfug- und Abwaschverhalten des Fugenmaterials. Mit ihm lasse sich ein feines, gleichmäßiges und farbbrillantes Fugenbild erzielen – speziell in Bereichen, die mit Feuchtigkeit beaufschlagt sind. Die glatten, wasser- und schmutzabweisenden Oberflächen machen die Fugen zudem äußerst pflegeleicht, versichert Sopro. Für die gewünschte Optik sorgen 20 verschiedene Farbtöne, aus denen sich durch Veredelung mit Sopro Glitter in gold, silber und kupfer 80 Farbvarianten realisieren lassen.

Eine weitere Fuge, genauer das Modell Solitär F20 ist eine einkomponentige, kunstharzmodifizierte, gebrauchsfertige Pflasterfuge, die sich insbesondere für die sichere und einfache Verlegung von keramischen Terrassenplatten ≥ 2 cm eignet. Zu den in Neumünster gezeigten Produkten zählt mit dem ZR Turbo MAXX 2-K auch eine neue, bitumenfreie Abdichtung für alle Anwendungsbereiche. Die zweikomponentige Reaktivabdichtung kann auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen und durch ihre geprüfte Kälteflexibilität von -20 °C auf kalten und leicht feuchten Untergründen eingesetzt werden. Das radondichte Produkt ist bereits nach kurzer Zeit regenfest und druckwasserdicht, teilt Sopro mit. Zu finden ist das Unternehmen in Halle 8 am Stand 8410.