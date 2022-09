Sorgen um die GaLaBau-Zukunft

Berlin (ABZ). – "Wir machen uns große Sorgen um die Zukunft des Gartenbaus. Die aktuelle Krise erfordert angemessene Gegenmaßnahmen", appellierte Jürgen Mertz, Präsident des Zentralverbandes Gartenbau (ZVG) vor Kurzem anlässlich des Starts des Deutschen Gartenbautages in Erfurt. Die bisherigen Ansätze gingen an den Bedürfnissen der Wirtschaft, insbesondere der Klein- und mittelständischen Unternehmen – dem Rückgrat des Landes – vorbei, so der Präsident. "Mit klein-klein lässt sich die Krise nicht bewältigen. Vielmehr braucht es Entscheidungen mit Perspektive", sagte Mertz. Der deutsche Gartenbau erwartet daher eine Rücknahme der Gas-Umlage, die Aussetzung der CO2-Bepreisung sowie die Deckelung der Energiepreise auf dem Niveau von 2021.

