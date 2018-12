Neusath-Perschen (ABZ). – Am 17. November 2018 war für die Firma Plannerer GmbH – Abbruchunternehmen aus Pullenreuth – eine Nachtschicht angesagt. In nur einer Nacht musste die fast 50 Jahre alte, marode Brücke zwischen Perschen und Neusath abgerissen werden. Dafür blieb dem Unternehmen nur dieses Zeitfenster. Denn nur so lange blieb auch die Autobahn gesperrt. Das Ereignis lockte zahlreiche Zuschauer an. Ab 20.00 Uhr wurde die A 93 zwischen Pfreimd und Nabburg gesperrt. Um die Fahrbahn der Ay93 zu schützen wurde diese mit Holz und Vlies-Schichten gepolstert. Gegen 22.00 Uhr konnte mit dem Abriss der Brücke begonnen werden. Im Dunkel der Nacht nährten sich die Bagger samt MBI-Abbruchgeräten. Von dem Bild der eingesetzten Maschinen waren nicht nur die Zuschauer begeistert, auch die zahlreichen Arbeiter waren nach eigenen Angaben fasziniert von der Kraft und Schnelligkeit der Geräte aus dem Hause MBI. Mit den Abbruch- und Combizangen CR80R, CC30R und CC60R (mit Eigengewichten von 3,6 bis 8,2 t) wurde zunächst die Fahrbahn demontiert. Der entstandene Bauschutt wurde anschließend, u. a. mit einem 4,1 t Pulverisierer RP40-IT zerkleinert. Bis in die Morgenstunden wurden die 1000 t Material verladen und abtransportiert. Gegen Sonntagmittag war die Autobahn für den Verkehr wieder freigegeben.