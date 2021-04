Ötigheim (ABZ). – In Sichtweite zum bestehenden Firmensitz hat die Hertweck GmbH & Co. KG am 9. April 2021 in kleinem Rahmen mit einem offiziellen Spatenstich den Baustart ihres Firmenneubaus eingeläutet. Neben den Geschäftsführern Ulrike und Lucas Hertweck waren unter anderem Bürgermeister Frank Kiefer und Rouven Thiemermann von Freyler Industriebau vor Ort und nahmen symbolisch auch den Spaten zur Hand – selbstverständlich mit gebührendem Corona-Abstand.



Das inhabergeführte Familienunternehmen Hertweck hat sich laut Freyler als Dienstleister rund um den Wäscheservice und die Textilreinigung spezialisiert. Seit 40 Jahren sei Hertweck seinen Kunden ein zuverlässiger Partner, allerdings stoße das aktuelle Firmengelände bereits seit geraumer Zeit an seine Kapazitätsgrenze. Auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück schräg gegenüber des Bestands entstehe deshalb in den kommenden Monaten ein 41 Meter langes Produktionsgebäude mit Lagerbühne sowie Sanitär-, Umkleide- und Pausenräumen für die Mitarbeiter. Das maßgeschneiderte Baukonzept und die Planung verantwortet Freyler Industriebau Ettlingen, die den Neubau jetzt auch bezugsfertig umsetzen sollen. Die Fertigstellung des Neubaus soll Ende Januar 2022 erfolgen.



Die 1140 Quadratmeter große Produktion ist unterteilt in einen Weißbereich und ein Waschhaus. Daneben gibt es Sozialräume, ein Meisterbüro und eine etwa 75 Quadratmeter große Lagerbühne. Vor dem Gebäude werden Stellplätze für Autos, Lieferwagen und für Fahrräder angelegt. Um das warme Abwasser zu kühlen, wird im Außenbereich zudem ein Kühltank aufgestellt. "Das Thema Umweltschutz liegt uns am Herzen", erklärt Geschäftsführer Lucas Hertweck. "Wir setzen bei der Reinigung auf moderne Dosiertechnologien und sorgen durch den Einsatz von schonenden Additiven dafür, dass das Ökosystem nicht belastet wird. Zusätzlich minimieren wir durch die Rückgewinnung des Spülwassers den Wasserverbrauch."



Nachhaltigkeit spielte dementsprechend auch bei dem neuen Firmensitz eine wichtige Rolle: Beheizt wird dieser umweltfreundlich über ein modernes VRF-System, auf dem Dach wird eine Photovoltaik-Anlage installiert. Auf dem Firmengelände wird zudem ein Versickerungsbecken angelegt. Freyler Industriebau habe hier als Planungspartner im Vorfeld beraten und auch künftiges Wachstum mit berücksichtigt, so sei auf dem Grundstück noch ein zweiter Bauabschnitt möglich. "Mit Freyler haben wir einen verlässlichen und kompetenten Partner an der Seite", freut sich Lucas Hertweck auf die gemeinsame Umsetzung und den maßgeschneiderten Firmensitz. Freyler Industriebau zählt als Marke zur Freyler Unternehmensgruppe, wie auch Freyler Metallbau und Freyler Stahlbau.