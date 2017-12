Spatenstich für Elektrifizierung der Südbahn-Trasse Ende März

Ravensburg (dpa). - Die Bauarbeiten zur Elektrifizierung der Südbahn sollen am 26. März mit einem offiziellen Spatenstich beginnen. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ sollen sowohl Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) als auch der Bundesverkehrsminister teilnehmen - sollte bis dahin keine neue Bundesregierung im Amt sein, wäre das Christian Schmidt (CSU), der das Amt neben dem Landwirtschaftsministerium derzeit geschäftsführend ausübt. Zum Spatenstich wollen sich die Ehrengäste in Niederbiegen bei Baienfurt (Landkreis Ravensburg) versammeln. Dort soll ein Umspannwerk entstehen. Die Trasse von Lindau nach Ulm befahren derzeit noch Dieselloks. Nach der mit der seit Jahren geplanten Elektrifizierung könnten auch schnellere Züge die Gleise nutzen. Die Bauarbeiten selbst beginnen nach jetzigem Stand noch im Dezember, zunächst zwischen Ulm und Laupheim. Phasenweise müssen komplette Streckenteile gesperrt werden, Bahnfahrer auf Busse ausweichen. Die Bahn will die Arbeiten bis Dezember 2021 abschließen.