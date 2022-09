Spax-Betonschrauben erlauben nach Herstellerangaben eine schnelle und sichere Befestigung in Beton. Foto: Spax International

Das Spax-Sortiment besteht aus Produkten, die seit mehr als 50 Jahren die Arbeit von Profihandwerkern erleichtern sollen. Regelmäßig erweitert der Hersteller aus Ennepetal das Angebot um effiziente Neuheiten und bietet innovative Lösungen für alle Herausforderungen auf der Baustelle aus einer Hand. So hat Spax das Sortiment zuletzt mit Spax-Betonschrauben und Spax-Holzverbindern erweitert.



Mit den Spax-Holzverbindern wie Balkenschuhen, Winkelverbindern, Sparrenpfettenankern und Zugankern gelingen innerhalb kürzester Zeit flexible, effiziente und hoch tragfähige Anschlüsse von Holz an Holz, Beton und Stahl. Anschlüsse direkt in Beton sind jetzt nach Herstellerangaben mit den Spax-Betonschrauben möglich:

Mithilfe der insgesamt sechs unterschiedlichen Kopfformen ist dem Handwerker eine optimale Anpassungsfähigkeit und höchste Flexibilität für die Anwendung im Innenbereich geboten.

In Verbindung mit dem bewährten Sortiment an Spax-Holzbauschrauben "Made in Germany" bietet Spax nach eigenen Angaben also immer die perfekte Befestigungslösung aus einer Hand.

Die Spax-Universalschraube genießt nach Herstellerangaben internationale Anerkennung.

Mit ihren Spax-eigenen Kernmerkmalen wie dem T-STAR plus Kraftangriff, dem Senkkopf als MULTI-Kopf, dem Spax-Wellenprofil sowie der 4CUT-Spitze hebe sich sie Spax-Schraube von herkömmlichen Schrauben ab und biete mit ihren unterschiedlichen Oberflächen einen multifunktionalen Einsatz.