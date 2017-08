SPD kritisiert Dobrindt wegen privater Autobahn-Projekte

Berlin/Papenburg (dpa). - In der Diskussion über öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) beim Autobahnbau nimmt die SPD Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) ins Visier. „Sollte das ÖPP-Projekt zwischen Bremen und Hamburg pleitegehen, wäre das ein absolutes Desaster für Verkehrsminister Dobrindt“, sagte SPD-Vizefraktionschef Sören Bartol der „Passauer Neuen Presse“. „Er hat die Pläne für den Ausbau unserer Autobahnen mit privaten Betreibern massiv vorangetrieben.“ Zuvor war bekanntgeworden, dass die Betreibergesellschaft eines fertig ausgebauten Abschnitts auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen gegen den Bund klagen will. Dobrindt wies die Kritik zurück. Das ÖPP-Projekt an der A1 sei eines des früheren SPD-Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee. Unter Unionsführung seien „sozialdemokratische Anfängerfehler“ beseitigt und Projekte deutlich verbessert worden.