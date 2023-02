Die Sonderlösung mit einer landwirtschaftlichen Zulassung als Zugmaschine ermöglicht die Mitnahme von Anbaugeräten und die Abfuhr von Grünschnitt. Foto: RiLo Baumaschinen

Tina Ringelstetter führt das 2003 von ihrem Vater Lothar gegründete Unternehmen in zweiter Generation. Unterstützt wird sie von ihrem Mann Nico, der die Werkstatt leitet, und zwei Monteuren. Die fränkischen Tüftler haben mit Hidromek und Rototilt aus dem Prototypen Hidromek HMK150WR einen Geräteträger entwickelt, der ihnen zufolge seinesgleichen sucht und künftig für jeden Kunden bestellbar ist – den Hidromek-HMK150WR-Multigeräteträger in Kombination mit einer landwirtschaftlichen Zulassung als Zugmaschine und einem Rototilt in Sandwichbauweise mit einem QuickChange-QC60-5-Wechsler der neuesten Generation.

"Wir möchten dem Kunden maximale Möglichkeiten geben. Durch die Unterstützung von Hidromek und Rototilt ist es gelungen, wieder einmal die Grenzen ein kleines Stück zu verschieben, um neue Serienmerkmale für die Zukunft zu schaffen", erläutert Technikmeister Nico Ringelstetter. Er weist auf die Leistungssteigerung des Motors hin, die durch Softwareoptimierung und Drehmomentberechnungen erreicht werden konnte. "Hidromek half uns bei der Umsetzung. So konnten wir neue Sichtweisen eröffnen, die der Serie in Zukunft zugutekommen. Die Konstrukteure von Rototilt und Hidromek sind vorurteilsfrei gemeinsam mit RiLo-Baumaschinen in das Projekt gestartet und haben in enger Zusammenarbeit mit uns richtungsweisende Wege beschritten."

Der Rototilt-Sandwich des Typs QC60-5 mit ICS-Steuerung und High Flow sowie die Joysticklenkung konnten vollständig in die Maschine integriert werden. Die dabei gewonnenen Erfahrungen und die Rückschläge werden in zukünftige Generationen einfließen. Auch Hidromek konnte durch die enge Zusammenarbeit wichtige Eindrücke für zukünftige Mobilbagger gewinnen. Dies schildert Sebastien Zilyas, Verkaufsleiter Hidromek Deutschland: "Wir haben uns bewusst dafür entschieden, ein solches Projekt zu begleiten und zu unterstützen. Der deutsche Markt bietet viele Möglichkeiten und das technische Level ist sehr hoch. Gemeinsam mit RiLo-Baumaschinen sind wir bereits im Mai 2022 nach Ankara geflogen, um im neuen Werk direkt am Produktionsband gemeinsam mit den Konstrukteuren die Möglichkeiten zu besprechen, die wir als Hersteller bieten können. Muharrem Bey, Konstrukteur der Maschine, hat zusammen mit uns neue Wege beschritten und das Projekt auf eine neue Ebene gehoben. Wir sprachen über die Möglichkeit einer 'Power Version', die jedem Kunden zukünftig angeboten werden kann. Die landwirtschaftliche Zulassung, die RiLo-Baumaschinen erarbeitet hat, soll zukünftig jedem Hidromek-Händler zur Verfügung stehen."

Die Adaption von Rototilt fließt ebenso in die Serie ein, um Alternativen für den deutschen Markt zu schaffen. Die Marktsituation wird zukünftig von starken Allianzen geprägt sein, um Kunden maximalen Service bei seinem Händler zu bieten. "Probleme müssen gelöst werden. Langfristige Partnerschaften sorgen für Klarheit und Sicherheit beim Kunden. Das Zusammenspiel von Rototilt und Maschine sollte immer optimal gestaltet werden, um dem Anwender ein Maximum an Komfort und Service zu bieten", erklärt Wolfgang Vogl, Geschäftsführer der Rototilt GmbH.