1971 wurde die Firma Velco in Velbert am Rande des Ruhrgebiets gegründet.

Velbert (ABZ). – Der Hersteller von Spritzmaschinen für Trockenbaustoffe Velco aus Velbert feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Die Firma wurde 1971 von Kurt Wolf, dem Vater des jetzigen Inhabers Christian Wolf in Velbert gegründet. Velbert, am Rande des Ruhrgebiets, war in früheren Jahren ein wichtiges Zentrum der Gießereiindustrie. So wurde von Velco in Jahr 1971 zunächst für diesen Industriezweig die erste Rotorspritzmaschine entwickelt und gefertigt. Diese gehört bis heute zum Lieferprogramm und inzwischen sind fast 1300 Maschinen vom Typ Rotamat weltweit im Einsatz.



In Verbindung mit dem patentierten Gunmix-Befeuchtungssystem könne der Staubanfall beim Trockenspritzen und der Rückprall um etwa 30 Prozent gesenkt werden. Im Laufe der Jahrzehnte hat die Velco GmbH ihr Lieferprogramm verbessert und erweitert. Neben der Rotor-Spritzmaschine umfasst Velcos Lieferprogramm heute Druckkammer-Spritzmaschinen und Spritzmanipulatoren.