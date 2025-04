Mit einer einzigartigen Kombination aus Härte und Zähigkeit konnte das Problem der Sprödigkeit gelöst werden, mit dem konventionelle verschleißfeste Stähle zu kämpfen hatten. Diese Stähle ließen sich praktisch nicht biegen und widerstanden auch keinen harten Schlägen bei der Verwendung.

1983 schuf das SSAB Werk in Oxelösund (Schweden) ein hartes Verschleißblech, das den Markennamen Hardox erhielt – einen Namen, der seine Festigkeit nach Unternehmensangaben perfekt beschreibt. Dieser Stahl wird bis heute in Schweden, Finnland und den USA erzeugt. Alles begann mit Hardox 400, der 1974 eingeführt wurde. Dies war das erste benutzerfreundliche Verschleißblech mit mechanischen Eigenschaften, die ein problemloses Schneiden, Biegen, Schweißen und Bearbeiten in der Werkstatt erlaubten.

Darauf folgte Hardox 450, mit dem sich Hardox weiter als verschleißbeständiger Stahl für anspruchsvolle Kunden auf der ganzen Welt positionieren konnte. Nach diesem Kraftpaket entstand eine Reihe von Güten, die nach Unternehmensangaben praktisch alle denkbaren Herausforderungen am Einsatzort erfüllten: Hardox 500 Tuf, Hardox HiAce und Hardox HiTemp. Als Hardox 500 Tuf auf den Markt kam, wurde diese Güte rasch als neuer Maßstab für Verschleißblech betrachtet. Mit seiner Härte und Zähigkeit liefert es eine hohe Leistung auch bei Frostbedingungen und kann in nahezu allen Anwendungen verwendet werden, heißt es seitens des Herstellers. Die Produktpalette umfasst auch das zähe Hardox HiTuf, und für Verschleißteile und Auskleidungen, die eine besondere Härte verlangen, haben die Kunden die Wahl zwischen Hardox 500, Hardox 550, Hardo 600 und Hardox Extreme.

Im Blick zurück auf 50 Jahre Fortschritt hält man im Unternehmen an der Selbstverpflichtung fest, einen Stahl zu entwickeln, der den Anforderungen der modernen Welt entspricht. Deshalb freut man sich von Unternehmensseite besonders, in diesem Jahr den ersten emissionsfreien Stahl in der Hardox Produktreihe vorstellen zu können: Hardox 450 aus SSAB Zero. SSAB Zero ist eine nachhaltige Wahl und wird aus recyceltem Stahl in einem Prozess hergestellt, der durch fossilfreien Strom und Biogas angetrieben wird. So entstehen beim Stahlerzeugungsprozess praktisch keine Kohlenstoffemissionen. Dieser Stahl kann die Umweltbelastung weiter reduzieren. Das Unternehmen stellt aus auf der bauma in Halle A6, Stand 439.