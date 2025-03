Ein echtes Allroundtalent für den Innenausbau ist der neue Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 500 G. Die optimal sichtbaren grünen Linien des neuen Kreuzlinien-Lot-Lasers erlauben direktes Arbeiten in bis zu 40 m Entfernung. Foto: Stabila

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Die baustellengerechte Pendel-Technologie sorgt für eine schnelle Selbstnivellierung und damit für den sofortigen Einsatz des Lasers. Er lässt sich einfach und komfortabel handhaben, da jeder Taster nur eine Funktion hat. Die optimal sichtbaren grünen Linien erlauben direktes Arbeiten in bis zu 40 m Entfernung. Der Einsatzbereich der zuschaltbaren pulsmodulierten Linien lässt sich durch den als Zubehör erhältlichen Receiver REC 500 RG sogar auf bis zu 150 m vergrößern. Mit einem Lot nach oben und unten wird das Layout vom Boden an die Decke präzise übertragen. Die Hochleistungsdioden verfügen über einen großen Öffnungswinkel, so dass die Vertikal-Linie fast den ganzen Raum abdeckt. So können Lot- und Nivellierarbeiten gleichzeitig an Boden, Wand und Decke vorgenommen werden. Die Vertikal-Linie lässt sich dank des drehbaren Gehäuses zudem ganz flexibel positionieren.

Die Hochleistungsdioden verfügen über einen großen Öffnungswinkel, so dass die Vertikal-Linie fast den ganzen Raum abdeckt. Grafik: Stabila

Auch das Anzeichnen von Schrägen ist kein Problem: Im manuellen Modus kann der Laser bei arretiertem Pendel und mit Hilfe eines Stativs in einer beliebigen Neigung positioniert werden. An metallischen Gegenständen haftet der Laser dank starkem Seltenerd-Magnetsystem zuverlässig. Die Zielplatte mit Magnethalterung und Fadenkreuz (im Lieferumfang enthalten) kommt zum Einsatz, wenn das Gerät horizontal oder vertikal auf einen Zielpunkt ausgerichtet werden soll – bei abgehängten Decken z. B. kann sie mit der Magnethalterung einfach an Metallschienen befestigt werden.

Das Anzeichnen von Schrägen ist kein Problem: Im manuellen Modus kann der Laser bei arretiertem Pendel und mit Hilfe eines Stativs in einer beliebigen Neigung positioniert werden. Foto: Stabila

Durchdachtes Zubehör

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten ergeben sich mit den durchdachten Zubehör-Teilen, die in beiden Set-Varianten bereits zum Lieferumfang gehören. Mithilfe der Wandhalterung SWB 10 kann der Laser flexibel auf einer gewünschten Arbeitshöhe positioniert werden. Dabei ist die exakte Ausrichtung der horizontalen Laserlinie auf die gewünschte Arbeitshöhe dank Grob- und Feinjustage möglich, höhenverstellbar um maximal 11 cm. Direktes Positionieren und Arbeiten des Lasers an U-Profilen erlaubt die aufsteckbare Laserbasis SLB 500. Als optionales Zubehör erhältlich ist die Laser-Teleskopstütze LT 30, mit deren Hilfe der Laser bequem auf die gewünschte Arbeitshöhe (20-365 cm) positioniert wird.

Mithilfe der Wandhalterung SWB 10 kann der Laser flexibel auf einer gewünschten Arbeitshöhe positioniert werden. Foto: Stabila Direktes Positionieren und Arbeiten des Lasers an U-Profilen erlaubt die aufsteckbare Laserbasis SLB 500. Foto: Stabila

Gut geschützt

Für eine lange Lebensdauer auch unter rauen Baustellenbedingungen ist der Kreuzlinien-Laser LAX 500 G nach Schutzart IP 54 (ohne Akku) gegen Staubablagerungen im Inneren sowie Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt. Zur Vermeidung von Beschädigungen und Verstellen der Genauigkeit beim Transport sorgen das Protector-System für Glas und Laseroptiken dank des eindrehbaren Gehäuses und des Schutzschiebers sowie die Pendel-Arretierung. Der stoßabsorbierende Softgrip-Mantel schützt die Laseroptiken zusätzlich vor Schmutz und bei Stürzen.

Der neue Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 500 G ist als 5-teiliges Set ohne und als 7-teiliges Set mit Akku und Ladegerät erhältlich. Immer dabei sind Laserbasis SLB 500, Wandhalterung SWB 10, Zielplatte und Tragekoffer. Fotos: Stabila

Der Kreuzlinien-Lot-Laser im Video (YouTube):