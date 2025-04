Diese Zahlen sind nach eigener Auskunft etwa auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. Seine geografische Präsenz und das Portfolio konnte Semco durch die Übernahme von HoffmanGlas erweitern. Ferner hat das Unternehmen rund 200 neue Mitarbeiter dazu gewonnen. "Wir haben uns in einem anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich behauptet und unsere Position durch die Übernahme der HoffmannGlas-Gruppe im Jahr 2024 weiter ausgebaut", sagt Hermann Schüller, geschäftsführender Gesellschafter der Semco-Gruppe. Diesen Weg hat Semco nach eigener Aussage mit der Integration von Caleoglas Anfang März fortgesetzt. .

Ferner seien im vergangenen Jahr an den Standorten in Sennfeld, Neubrandenburg, Westerstede und Vechta ältere Maschinen durch moderne Anlagen ersetzt und der Maschinenpark erweitert worden.

In Nordhorn (Gütersloh) und Bad Zwischenahn hat das Unternehmen in eine Photovoltaikanlage und einen Batteriespeicher investiert. Semco setzt nach eigenen Angaben auf fortlaufende Automatisierung, Digitalisierung und Prozessoptimierung – in den Niederlassungen, aber auch standortübergreifend.

Semco ist an 25 Standorten in Europa vertreten und beschäftigt über 2000 Mitarbeitende aus 62 Nationen. Der Exportanteil lag im vergangenen Jahr bei 18,1 Prozent, informiert der Hersteller.