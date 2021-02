3-D-Visualisierung der künftigen Bio-Lutions Produktionsstätte in Schwedt/Oder.

Schwedt (ABZ). – Das Unternehmen Bio-Lutions stellt unter anderem Einweggeschirr und Verpackungen aus Agrarresten her, die weder als Nahrung noch für die Energiegewinnung genutzt werden. Die Produkte können vollständig kompostiert werden. Hintergrund dafür ist, dass Mitte kommenden Jahres eine EU-Verordnung in Kraft tritt, die es verbietet, Einweg-Besteck und Einweg-Geschirr aus Plastik zu nutzen. Bis dahin will Bio-Lutions Produkte aus Schwedt liefern können.

Aktuell entsteht dort eine Produktionsstätte, in der Bio-Lutions dann für den europäischen Markt produzieren wird. Konzept, Planung und Ausführung des mehrere Bauabschnitte umfassenden Projekts liegen in den Händen von Freyler Industriebau Berlin/ eeBrandenburg. "Der Zeitplan ist eng gesteckt", erklärt Eduardo Gordillo, Firmengründer von Bio-Lutions. Die erste, etwa 1830 m² große Produktionshalle soll im Frühjahr 2021 fertig sein.

Sie wird durch ihr Stahl-Tragwerk eine Spannweite von 27 m besitzen. Innenliegende Sandwichpaneel-Wände unterteilen sie in drei Bereiche. Etwa 40 Mitarbeiter sollen hier arbeiten. Weitere Bauabschnitte werden folgen, unter anderem mit einer etwa 15 000 m² großen Halle sowie 700 m² Bürofläche. Eduardo Gordillo erwartet, dass die Belegschaft auf bis zu 200 Mitarbeiter wächst. "Insgesamt wollen wir künftig in zwölf Produktionslinien etwa 72 000 Tonnen unseres Bio-Materials verarbeiten", führt er weiter aus.