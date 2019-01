Der Auftrag für den schlüsselfertigen Bau von elf Gebäuden mit 665 Wohneinheiten, einer Kita, Tiefgarage und Außenanlagen im Stadtquartier Südkreuz in Berlin-Schöneberg ging an Züblin.

Berlin/Wien (ABZ). - Die Strabag-Tochter Ed. Züblin AG hat den schlüsselfertigen Bauauftrag für einen Wohnkomplex in Berlin-Schöneberg erhalten. Auftraggeberin des Großprojekts „Stadtquartier Südkreuz“ am Tempelhofer Weg im Stadtentwicklungsgebiet „Schöneberger Linse“ ist die Rondus Erste Immobilienbesitz GmbH & Co. KG, vertreten durch die Hines Immobilien GmbH. Für eine Auftragssumme von rd. 80 Mio. Euro erstellt der Züblin-Bereich Berlin schlüsselfertig elf Wohngebäude mit insgesamt 665 Wohneinheiten samt Tiefgarage sowie rd. 14600 m2 Außenanlagen. Von den 665 Mietwohnungen der sechs- bis siebengeschossigen Häuser mit 58800 m2 Bruttogeschossfläche werden 106 als sozial geförderte, preiswerte Mietwohnungen ausgeführt. Im Haus F entstehen 213 Mikroapartments für Studierende sowie Gemeinschaftsflächen im Erd- und Untergeschoss. Haus A erhält im Erdgeschoss eine Kindertagestätte. Der Startschuss für die rd. 21 Monate dauernden Züblin-Hochbauarbeiten erfolgt mit Übergabe der Baugrube Ende Januar 2019.

Die „Schöneberger Linse“, das Gelände zwischen dem Bahnhof Südkreuz und dem S-Bahnhof Schöneberg, wird zu einem urbanen, vielfältig genutzten Stadtquartier entwickelt. Die Erstellung eines Büro- und Gewerbegebäudes (Los 3, Haus J) im Stadtquartier Südkreuz hatte Rondus bereits im Sommer 2018 an Züblin vergeben. Die Auftragssumme hierfür lag bei rd. 20 Mio. Euro.

Die gute Auftragslage im Großraum Berlin, wo Züblin bereits Projekte wie bspw. den Axel-Springer-Neubau, den Allianz Campus, das Wohnquartier Lindenhof oder die Brain Box Berlin realisiert, freut auch Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der Strabag SE: „Mit diesem neuerlichen Großauftrag festigen wir unsere Position als das führende Bauunternehmen in der deutschen Hauptstadt – und unsere Marktführerschaft im Bausektor Deutschland.“