Karlsruhe (ABZ). – Auf einem ehemaligen Gelände der Deutschen Bahn im Karlsruher Stadtteil Knielingen entsteht derzeit ein "grünes", autofreies Wohnquartier. Das Gebäudeensemble haben die Verantwortlichen "elements" getauft. Es wird nach seiner Fertigstellung aus zwölf Doppelhaushälften mit Wohnflächen zwischen 136 und 170 m² sowie aus vier Mehrfamilienhäusern bestehen.

Erstere werden in Holzständerbauweise, letztere in ökologischer Holzelementbauweise errichtet. Die dreigeschossigen Mehrfamilienhäuser beinhalten 58 Wohneinheiten. Die besonderen Anforderungen bei der Planung und Umsetzung der KfW-40- und KfW-55-Häuser verantwortet Christoph Waterstraat, Zimmerer und Geschäftsführer der mit dem Auftrag betrauten W+W Holzelementbau Nordbaden GmbH.



Das Grundstück auf dem das neue Wohnquartier errichtet wird, ist städtebaulich in zwei Bereiche geteilt: Die zwölf Doppelhaushälften (KfW-55-Standard) werden an einer vorbeiführenden Straße gebaut und über diese erschlossen. Entlang einer weiter dahinter verlaufenden Bahntrasse entstehen die vier Mehrfamilienhäuser (KfW-40), die durch eine Schallschutzwand mit integrierten Balkonen verbunden sind. Die so erzielte kammartige Struktur ermöglicht beruhigte Freiräume und Grünzonen zwischen den Wohnhäusern, teilen die Organisatoren mit. Unter dem gesamten Gebäudekomplex legten die Ausführenden eine rund 140 m lange Tiefgarage an, die ausreichend Platz für die Fahrzeuge der Mieter und ihrer Besucher bieten soll.

Drei der vier Mehrfamilienhäuser sind mit Ein-, Zwei-, Vier- und Fünf-Zimmer-Wohnungen ausgestattet, der vierte Baukörper ist als Appartementhaus mit Ein-, Zwei- oder Drei-Zimmer-Appartements konzipiert. "Das Ziel des Bauträgers war es, die vorhandene Infrastruktur möglichst flächeneffizient zu nutzen und das gesamte Umfeld durch eine gleichermaßen nachhaltige wie attraktive Bauweise aufzuwerten", erklärt Christoph Waterstraat. "Mit der Ausführung in Holzständer- beziehungsweise Holzelementbauweise werden jedoch nicht nur diese Ansprüche erfüllt, sondern auch die hohen schallschutztechnischen Anforderungen zuverlässig eingehalten. Darüber hinaus bietet diese Bauweise natürlich elementare Vorteile in puncto Bauzeit und Wirtschaftlichkeit."

Bevor Waterstraat und sein Team auf der Baustelle mit der Montage der innerhalb von rund drei Monaten vorgefertigten Elemente für die Mehrfamilienhäuser beginnen konnte, wurden die ersten – und einzigen – Bauteile in Massivbauweise errichtet. Die freitragenden Balkonfronten sowie die Treppenhäuser und die Fahrstuhlschächte wurden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt. "Diese Grundkonstruktionen haben jedoch fast keine Verbindung mit den von uns eingebauten Holzelementen, was auch unter Schallschutzgesichtspunkten von Bedeutung ist. Einzig die Bodenplatten berühren den Stahlbeton", erläutert der Experte.

Betrachtet man die Außenwände der Mehrfamilienhäuser hat man es streng genommen mit drei unterschiedlichen Fassadenaufbauten zu tun. Die Holzfassaden, die zu den Innenhöfen zwischen den Häusern zeigen, bestehen – von innen nach außen – aus einer Lage Gipsfaserplatten (12,5 mm) sowie einer Schalung aus 15 mm starken OSB-Platten. Diese Fassade übernimmt zugleich die dampfbremsende Funktion innerhalb der Konstruktion.

Die Gefache zwischen den 240 mm starken Holzständern wurden vollständig mit dem Ultimate-HBF-034-Holzbau-Filz von Isover gefüllt. Auf der Außenseite finden sich eine 100 mm starke Holzweichfaserplatte, eine darauffolgende 40 mm breite Hinterlüftungsebene sowie eine abschließende Lärchen-Rhombus-Schalung. "Der schnelle Baufortschritt ist unter anderem eine Konsequenz aus dem hohen Vorfertigungsgrad" berichtet Holzbauprofi Waterstraat. "In unserer Werkstatt werden die Holzelemente nahezu komplett, inklusive der Schalung montiert. So benötigen wir für die Grobmontage eines der Mehrfamilienhäuser in der Regel nur rund acht Tage und für die Detailausführungen noch einmal etwa 14 Tage.