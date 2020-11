Ulm (ABZ). – In einer großen Industriehalle in Ulm arbeitet ein Avant-Multifunktionslader bei der Sanierung des Hallenbodens. Doch die typischen Motorengeräusche und die typischen Dieselemissionen fehlen. Denn mit dem Avant e6 ist dort ein voll elektrischer Multifunktionslader im Einsatz. Da er ohne ganz Motorenemissionen operiert, darf er auch in Innenräumen eingesetzt werden.

Der Avant e6 ist ein 1,4 t schwerer Multifunktionslader mit 14,5 kWh/288 AH Motorleistung. Er kann bis zu 900 kg heben und hat eine maximale Ausbrechkraft von 1100 kg. Er wird dabei komplett durch Lithium-Ionen-Batterien angetrieben.

Im Einsatz ist er für den Bodenspezialisten Kunststoff Schrader GmbH aus dem niedersächsischen Heemsen. Die Firma hat sich auf Beschichtungen, Betonsanierungen und weitere Fachgebiete spezialisiert. Der Avant muss bei dieser Baustelle den alten Boden mit Hydraulikhammer, Anbaufräse und Abbruchschaufel beseitigen. Auch Palettengabel und Kehrschaufel sind im Einsatz, um den Untergrund für den Neuaufbau vorzubereiten.

Mithilfe des Avant-Multikupplungssystems können jeweils innerhalb von Sekunden die Geräte gewechselt werden. "Wenn wir Bauschutt abtransportieren, können wir mit dem e6 ungefähr fünf Stunden lang arbeiten. Das Schnellladegerät macht die Batterie dann in einer Stunde wieder voll einsatzbereit", sagt Henning Schrader, Geschäftsführer des Unternehmens.

In der Praxis bedeutet dies: Bis zur Mittagspause arbeiten, dann aufladen und am Nachmittag mit dem elektrischen Avant-Multifunktionslader weiterarbeiten.

Wie alle anderen Multifunktionslader sei auch der e6 sehr stabil und standfest, teilt der Hersteller mit. Wenn der Hallenboden aufgerissen ist, muss über extrem unwegsamen Untergrund gefahren werden. Der Avant hat einen Vierradantrieb und ein starres Knickgelenk. Dadurch fällt er nicht um und kann sich mit großer Kraft sicher fortbewegen. Zudem ist er mit 1,98 m Höhe, 1,13 m Breite und einem Wenderadius innen von 99,5 cm sehr kompakt, beschreibt Avant. Das bedeute, dass er sich in Räumen gut bewegen und beispielsweise auch durch Eingänge, Türen fahren könne.

Gerade beim Transport des Abbruchmaterials ist dies sehr wichtig. Bei allen Aktionen kann der Multifunktionslader sich uneingeschränkt und frei bewegen. Auf ein Elektrokabel muss nicht geachtet werden.

Mit Teleskoparm reicht der Avant e6 bis zu 2,8 m hoch. Das ist wichtig, wenn zum Beispiel Rückbau in der Höhe betrieben werden muss oder Lkw beladen werden müssen. Dadurch, dass der e6 mit einem Anbaugerät unter 2 t Gewicht hat, kann er auch in Obergeschossen arbeiten, weil er die Deckenlast nicht überschreitet. Das steht im Gegensatz zum Beispiel zu normalen Asphaltfräsen, die üblicherweise nicht weniger als 2 t wiegen.

Für die Firma Schrader ist das nicht der erste Avant im Einsatz. Seit drei Jahren gehören bereits zwei Maschinen des Vorgängermodells e5 zum Maschinenpark. "Die haben sich schon bestens bewährt", berichtet Schrader.

Avant hat nach eigener Aussage "wichtige Schritte getan, damit die Zukunft Gegenwart wird". So können Unternehmen emissionsfrei mit einem voll elektrischen, außerordentlich leistungsstarken und standfesten Multifunktionslader arbeiten. Mit dem e6 können Unternehmen die 200 Avant-Anbaugeräte in sehr vielfältigen und unterschiedlichen Bereichen nutzen, ohne Emmissionen auszustoßen.