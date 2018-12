Hannover (ABZ). – Ende November hat der Arbeitsbühnen-Vermieter Nordwest Lift die stark vergrößerte Niederlassung in Hannover-Langenhagen in Betrieb genommen. Auf dem neuen, 8000 m2 großen Gelände an der Europaallee 13, unweit des Flughafens Hannover, bietet Nordwest Lift ab sofort ein stark erweitertes Mietprogramm an.

Neben den bekannten Scheren-, Teleskop- und Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen hat Nordwest Lift im Raum Hannover nun auch verstärkt Lkw-Arbeitsbühnen im Mietangebot. Vor allem der GL 29 H – eine 29-m-Arbeitsbühne auf 3,5-t-Fahrgestell – erfreut sich bereits großer Beliebtheit, da er mit dem Führerschein der Klasse B gefahren werden darf. Darüber hinaus stehen am neuen Standort aber auch leistungsfähige Lkw-Arbeitsbühnen auf 7,5-t-Fahrgestell bis hin zur 103-m-Arbeitsbühnen zur Verfügung.

Mit dem Wechsel zur Europaallee finden die Kunden nun auch die begehrten Minikrane mit Hublasten von bis zu 8000 kg und Hubhöhen von 25 m im Mietprogramm von Nordwest Lift. Das Spektrum der leistungsfähigen Spezial-Arbeitsbühnen auf Gummiketten-Fahrwerk wurde ebenfalls ein weiteres Mal erweitert.

Damit die Abwicklung der Aufträge auch zukünftig wie gewohnt reibungslos funktioniert, bietet der Neubau neben zahlreichen Büros und Besprechungsräumen auch einen großen Werkstatt- und Servicebereich für die routinemäßigen Durchsichten nach Mietende.

Mit dem Standortwechsel von der alten Niederlassung auf der Industriestraße zur Europaallee ist Nordwest Lift bereit, seine stetig wachsende Marktposition im Großraum Hannover weiter auszubauen und zu festigen.