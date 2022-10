Eberswalde (ABZ). – Timpla by Renggli feierte in Anwesenheit von Wirtschaft, Politik und Presse den offiziellen Baubeginn von laut Unternehmen Deutschlands größtem Holzmodulwerk in Brandenburg. Damit ist die gut einjährige Bauphase im Technologie- und Gewerbepark in Eberswalde eröffnet.