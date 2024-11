Wie die Polizei mitteilte, ließen die Tiroler Behörden an einem Tag rund vier Stunden lang nur 300 Laster pro Stunde den Übergang bei Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) passieren. In diesen Tagen sollte bereits die nächste Maßnahme stattfinden. Eine weitere Blockabfertigung ist laut einem Polizeisprecher eine Woche später am 13. November geplant. Laut ADAC haben österreichische Behörden auf der Inntalautobahn A 12 in Richtung Süden in Höhe der Ausfahrt Kufstein-Nord eine sogenannte Dosierstelle für Lkw eingerichtet.



Diese dürfen pro Stunde maximal 250 Lkw passieren. Wird diese Grenze erreicht, müssen die Lastwagen anhalten. Für den übrigen Verkehr steht dann nur noch eine Fahrbahn zur Verfügung.