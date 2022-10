Stefan Grenzebach ergänzt in Zukunft das Führungsgremium der Kessel AG. Fortan ist er für die Bereiche Finanzen, Controlling, Personal und IT zuständig. Der 49-Jährige war bereits zuvor in verantwortlicher Position für das Unternehmen sowie für die Possehl-Gruppe tätig und verfügt über langjährige Managementerfahrung. Darüber hinaus gehört er dem Präsidium der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) an.

