Kirchheim unter Teck. – Das Steingauquartier in Kirchheim unter Teck – städtebauliches Leuchtturmprojekt der Internationalen Bauaustellung IBA 2027 Stuttgart – ist nahezu autofrei. Die Pkw verschwinden in Tiefgaragen und zwischen den Häusern ist Platz zum Flanieren, Spielen und Sich-Treffen. Ein Paradebeispiel ideenreicher Gartenplanung ist die 930 m² große Tiefgaragenbegrünung mit Rasenflächen, Gehölzen, Stauden, Gräsern, Farnen und Bodendeckern. Dazwischen schlängeln sich Wege, führen zu Sitzbänken und Spielflächen, und sind für Pflegemaßnahmen auch befahrbar.

Die vielseitigen Grünflächen der Tiefgarage machen das Steingauquartier zum attraktiven Wohnumfeld. Foto: ZinCo

Das Steingauquartier umfasst ein 3,5 ha großes Areal mit Eigentums-, Miet- und Sozialwohnungen, Appartements und betreuten Wohngemeinschaften. Ein lebendiges Quartier für alle Generationen und mit Gemeinschaftsräumen wie Werkstätten, die das Miteinander fördern. Die für alle zugänglichen Begrünungen sind wie ein zweites Wohnzimmer, wo das Leben draußen stattfindet. Bauträger und Planungsbüro des Baufelds 2 mit seiner 930 m² großen Tiefgaragenfläche war die ortsansässige BWR BauWerk Rudolph GmbH.

Thiede Landschaftsarchitekten plante die Ausgestaltung der Begrünung und die Ausführung oblag dem Garten- und Landschaftsbaubetrieb Grün-Teck GmbH. Die Basis für jegliche Nutzungsvarianten ist der multifunktionale ZinCo-Systemaufbau "Dachgarten" mit Floradrain FD 60 neo, da hier aufgrund der geplanten Intensivbepflanzung eine hohe Wasserspeicherfähigkeit gefragt ist.

Auf der mit einem Flüssigkunststoff abgedichteten WU-Betondecke wurde zuerst die Trenn- und Gleitfolie TGF 20 doppellagig verlegt. Dies ist unter Fahrbelägen relevant, um die durch Beschleunigen, Bremsen oder Lenken auftretenden Horizontalkräfte abzuleiten. Es folgten die mechanisch hoch belastbare Isolierschutzmatte ISM 50 und darauf die Drän- und Wasserspeicherelemente Floradrain FD 60 neo als Kernstück im ZinCo-Systemaufbau. Die großen Wasserspeichermulden dieser 60 mm hohen Elemente wurden in den Pflanzbereichen mit dem Tonziegelsubstrat Zincolit Plus verfüllt. In den Elementen wird Niederschlagswasser gespeichert und etwaiger Überschuss über das unterseitige Kanalsystem sicher abgeleitet – selbst über große Entwässerungslängen. Damit die Dränagefunktion nicht durch einschwemmende Feinteile aus der Substratschicht beeinträchtigt wird, folgt im Aufbau das Systemfilter SF als Abdeckung.

In den Pflanzflächen wurde nun als Vegetationstragschicht Ziegelsplitt, Bims und Lava geschüttet – und zwar rund 30 cm Untersubstrat und 20 cm Obersubstrat. In Teilbereichen erreicht das Untersubstrat sogar Schütthöhen von 60 bis 70 cm, um Sträuchern und Gehölzen ausreichend Wurzelraum zu bieten. Der ausgefeilte Bepflanzungsplan umfasst über 60 verschiedenen Pflanzenarten, darunter allein 19 verschiedene Gehölze und 21 Staudenarten.

Interessant an der gesamten Grünflächenplanung sind die geschwungene Linienführung und unterschiedliche Höhenniveaus über das Gelände. Die jeweiligen Bereiche sind mit Cortenstahl voneinander abgegrenzt und laufen fließend aus.

Um die Cortenstahl-Elemente zu verankern, wurde das Floradrain FD 60 neo punktuell mit Betonfundamenten versehen und fungiert damit als verlorene Schalung, so dass die unterseitige Dränage erhalten bleibt. Auch die Bodenplatten der Klettergerüste sind zur Verankerung in Betonfundamente gesetzt, in diesem Fall aber direkt auf der Tiefgaragendecke. In den Bereichen der Wege und befestigten Flächen war im Gegensatz zu den begrünten Bereichen zwingend darauf zu achten, dass die Floradrain-Elemente mit ihren Diffusionsöffnungen nach unten verlegt werden, damit hier kein Wasser stehen bleibt. Auch in dieser Position ist Floradrain FD 60 neo verfüllt – hier mit Edelsplitt, um die gewünschte Druckfestigkeit zu erzielen. Es folgte das Systemfilter SF, eine 20 bis 25 cm hohe Schottertragschicht und als Deckschicht weitere 3 bis 5 cm Edelsplitt. Für die Pflegezufahrt sind in diese Bettung 8 cm hohe Pflastersteine verlegt, während in den Gehbereichen der Edelsplitt selbst als Oberflächenbelag fungiert.

Die wassergebundene Wegedecke in den Spielbereichen besteht aus Brechsand, der auf die Schottertragschicht aufgebracht, lageweise verdichtet und abgewalzt wurde.

Last but not least ist diese Tiefgaragenbegrünung auch deshalb besonders, weil sie die umliegenden sieben Gebäudedächer des Baufelds 2 – weitere 2200 m² – mitentwässert. Während die drei Satteldächer Regenwasser sozusagen "ungebremst" über die Fallrohre in die Tiefgaragenbegrünung weitergeben, nehmen die Extensivbegrünungen der vier Flachdachgebäude Regenwasser auf und leiten nur das Überschusswasser weiter. Durch diese Kaskadenentwässerung fließt der Intensivbegrünung deutlich mehr Wasser zu, das pflanzenverfügbar ist beziehungsweise dann als Überschuss in die Kanalisation gelangt. Auf diese Weise ist im gesamten Steingauquartier ein sehr guter Regenwasserrückhalt erzielt.