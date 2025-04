Waiblingen (ABZ). – Die neue Stihl-Motorsäge des Typs MS 400 C-M verfügt mit einem Gewicht von 5,5 kg und einer Leistung von 3,9 kW über das beste Leistungsgewicht in der 60-Kubikzentimeter-Klasse, versichert der Hersteller, der sein Geräteportfolio in diesem Jahr auch auf der bauma zeigt.

Hohes Drehmoment gepaart mit hervorragender Beschleunigung – das verspricht der Hersteller. Foto: Stihl

Interessierte finden Stihl in Halle A1 an Stand 327.

Auch das hohe Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich hinweg und eine hervorragende Beschleunigung sprechen laut Unternehmen für das Gerät. Mit diesen erstklassigen Attributen erfülle die MS 400 C-M, was sich professionelle Anwender im Forst von einem echten Allround-Werkzeug wünschen.

Das kompakte Kraftpaket ist nicht nur beim Fällen und Aufarbeiten von Bäumen in mittelstarken Beständen so richtig in seinem Element, sondern zeigt auch während des Entastens höchste Performance und perfekte Wendigkeit.

Dabei sorgen die neuen Geometrien des hinteren Handgriffs und eine breitere Knieauflage in Verbindung mit der verbesserten Balance für ein optimales ergonomisches Handling. Durch das System STIHL M-Tronic ist das starke Modell MS 400 C-M außerdem sehr leicht zu starten und die maximale Drehzahl des komplett neu entwickelten Motors ist sofort verfügbar.

Features wie die seitliche Kettenspannung und verliersichere Muttern bieten zusätzlichen Komfort beim Nachspannen oder Wechsel der Sägekette. Praktisch sei auch der halbtransparente Kraftstofftank mit 50-Prozent-Markierung. So hat der Nutzer den Füllstand während des Arbeitens immer im Blick. Die werkzeuglos zu bedienenden Verschlüsse ermöglichen ein schnelles Nachfüllen. Natürlich auch mit Blick auf Service und Wartung überzeuge das Modell MS 400 C-M aus dem Hause Stihl.