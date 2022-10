Als geräuschlose und emissionsfreie Alternative zum Benzingenerator ermöglicht der STIHL PS 3000 laut Hersteller das Arbeiten mit kabelgebundenen Geräten außerhalb des Stromnetzes. So können beispielsweise Hochdruckreiniger oder elektrische Wasserpumpen direkt über die mobile Stromversorgung betrieben werden. Foto: Stihl

Waiblingen (ABZ). – Damit professionelle Anwender sich keine Gedanken über die ganztägige Einsatzfähigkeit ihre Akku-Geräte machen müssen, ist das Laden der Akkus auch am Einsatzort eine wichtige Voraussetzung. Mit dem PS 3000 stellt Stihl nach eigener Aussage nun eine Powerstation vor, die eine Stromversorgung unabhängig von der nächstgelegenen Steckdose bietet.

Die tragbare Stromversorgung ermöglicht es Profis laut Hersteller, beispielsweise im Garten- und Landschaftsbau, in Kommunen und im Facility Management, die Akkus ihrer Geräte überall und zu jeder Zeit zu laden. Das Ergebnis sei Unabhängigkeit, wie sie bisher nur von Benzin-Geräten bekannt ist. Zudem ermögliche die geräuschlose und emissionsfreie Alternative zum Benzingenerator auch das Arbeiten mit kabelgebundenen Geräten außerhalb des Stromnetzes. Elektrische Wasserpumpen oder Hochdruckreiniger können so beispielsweise direkt am PS 3000 betrieben werden.

Auch das sichere Arbeiten auf Gerüsten oder Hubbühnen ist nach Aussage des Herstellers dank der serienmäßigen Fallsicherung möglich. Dabei zeichne sich der kompakte Speicher nicht nur durch seine Kapazität von rund 2,1 kWh bei einem vergleichsweise geringen Gewicht von unter 20 kg aus, sondern auch durch seine Dauerleistung von 3600 W und eine Boostfunktion mit bis zu 18.000 W Spitzenleistung. Da er außerdem staub- und spritzwassergeschützt (IP54) ist, kann der PS 3000 laut Stihl auch bei Regen eingesetzt werden.

Stihl ist in Halle A1 an Stand A1.327 auf der bauma zu finden.