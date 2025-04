Das Gerät GTA 40 ist der erste Gehölzschneider im Stihl-Portfolio für professionelle Anwendung. Er verbindet geringes Gewicht und kompakte Bauform mit hoher Schnittleistung und ermöglicht die Baum- und Gehölzpflege am Boden genauso wie Pflege- und Korrekturschnitte im Baum durch kletternde Baumpfleger – das verspricht der Hersteller. Foto: Stihl

Dabei gewährleisten ausgewogene Balance und das schlanke Design ein präzises und komfortables Manövrieren – auch in dicht bewachsenen Beständen, verspricht der Hersteller aus Waiblingen. Das schont die Kräfte, sodass ein ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum möglich ist. Zudem werden Anwendende durch die Akku-Technologie nicht durch Abgasemissionen beeinträchtigt. Aufgrund des niedrigen Betriebsgeräusches ist außerdem kein Gehörschutz erforderlich und auch das Umfeld wird nicht durch Lärm gestört. Ausgestattet ist das durchzugstarke Gerät GTA 40 mit der Stihl-Führungsschiene Light 01 und der Sägekette 1/4" PM 3, ebenfalls von Stihl. Diese Schneidgarnitur gestattet es professionellen Baumpflegern und Mitarbeitenden von Kommunen, Pflege- und Korrekturschnitte an Gehölzen in Parks, Gärten und im Verkehrsraum sauber und effizient durchzuführen. Auch für Kronenkorrekturen sei das Modell GTA 40 das ideale Werkzeug. Die für den Betrieb des handlichen Gehölzschneiders erforderliche Energie liefern zwei 10,8 V starke Lithium-Ionen-Akku aus dem Stihl-AS-Akkusystem. Sie ermöglichen in vollgeladenem Zustand mehr als 190 Schnitte mit dem GTA 40, beispielsweise beim Sägen von Fichte im Durchmesser von 5 x 5 cm. Die Akkus und der Gehölzschneider sind zudem IPX4-zertifiziert. Damit sind auch Einsätze bei Regen und Nässe erlaubt. Es folgen die Details im Überblick.

Die Gerätevariante GTA 40 verfügt über einen kraftvollen EC-Motor, der laut Hersteller mit seiner hohen Schnittleistung überzeugt. Gleichzeitig zeichne sich der Gehölzschneider durch seine schnelle Beschleunigung und die einfache Handhabung aus. Hierzu trägt auch das serienmäßige Potentiometer bei, das eine stufenlose Drehzahlregulierung über den Bedienhebel ermöglicht. In Verbindung mit dem geringen Gewicht von 2 kg, inklusive Akkus und Schneidgarnitur und dem kompakten und schlanken Design, sind so präzise Schnitte auch in dicht bewachsenen Beständen möglich. Zudem lassen sich mit dem Modell GTA 40 sowohl Vor- und Rückhand- als auch Stechschnitte durchführen.

Der Profi-Gehölzschneider GTA 40 ist mit der Führungsschiene Light 01 mit integriertem, reibungsarmen Umlenkstern und einer Schnittlänge von 15 cm sowie der schmalen Sägekette 1/4" Picco Micro 3 (PM3) ausgestattet. Diese Schneidgarnitur sorgt für hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild – und gestattet es zusammen mit der Kettengeschwindigkeit von 8 m/s, auch stärkere Äste präzise und effizient abzusägen. Zudem ist der GTA 40 serienmäßig mit Haftöltank und Ölpumpe ausgestattet.

Dadurch ist eine automatischen Kettenschmierung für eine lange Einsatzdauer ohne Unterbrechungen gewährleistet. Das geringe Gewicht des GTA 40 sorgt in Verbindung mit seiner sehr guten Balance und der ergonomischen Form für einen hohen Arbeitskomfort. Gleichzeitig ist das Gerät Stihl zufolge im Betrieb so leise, dass kein Gehörschutz erforderlich ist. Damit das Gerät gut in der Hand liegt, sind zudem die Griffstellen mit einem widerstandsfähigen, rutschfesten Softmaterial beschichtet. Professionelle Baumpflegearbeiten lassen sich so schnell und ermüdungsarm absolvieren.

Features wie die seitliche Kettenspannung, der teiltransparente Öltank und der werkzeuglos zu bedienende Öltank-Verschluss gewährleisten eine einfache Bedienung und die beidseitig angebrachten Einhängeösen ermöglichen das Anbringen einer Absturzsicherung. Der Gehölzschneider GTA 40 von Stihl kann mit einem auf dem Gerät angebrachten "Smart Connector" ganz einfach in die cloudbasierte Systemlösung "STIHL connected" integriert werden. Professionellen Nutzern bietet dieses digitale Flottenmanagement unter anderem einen detaillierten Überblick über relevante Gerätedaten wie beispielsweise Laufzeit und Alter oder auch über anstehende Wartungen und die Wartungshistorie. bauma-Besucherinnen und -Besucher finden Stihl auf der Messe am Stand A1.327.