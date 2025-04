Die elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung (i = "Injection") des Modells TS 710i sorgt laut Hersteller für hohe Durchzugskraft und ein perfektes Laufverhalten. Foto: Stihl

Anspruchsvolle Trennschnitte in mineralischen oder auch metallischen Bau-Werkstoffen präzise und ergonomisch durchführen – das leisten die neuen Trennschleifer-Varianten TS 710i und TS 910i.

Die universell einsetzbaren Maschinen mit Stihl-Injection sind mit einer Leistung von 5,2 kW (TS 710i) beziehungsweise 6,2 kW (TS 910i) die leistungsstärksten Trennschleifer im Portfolio des Waiblinger Unternehmens. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet nach eigenen Angaben ein perfektes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Zudem sei die neue Trennschleifer-Generation durch die innovative Kombination der Stihl-Injection-Technologie mit einem modernen Spülvorlagentriebwerk besonders effizient und emissionsarm. Gleichzeitig sorge die sensorgesteuerte Kraftstoffdosierung in Verbindung mit Dekompressionsventil und ElastoStart dafür, dass die Trennschleifer besonders einfach zu starten sind. Zum Ausstellen müsse nur der Stopp-Taster gedrückt werden.

Die universell einsetzbaren Maschinen sind für Trennscheiben mit einem Durchmesser von 350 mm (TS 710i) beziehungsweise 400 mm (TS 910i) ausgelegt und mit einem Stihl-4-Punkt-Antivibrationssystem ausgestattet. Es reduziert die Vibrationen an den Griffen, wodurch die Maschinen sich exakt führen lassen und eine präzise Schnittführung in allen Positionen möglich ist. Außerdem wird die Belastung von Gelenken und Muskulatur der Anwender gering gehalten.

Auch im Hinblick auf Service und Wartung hat der Hersteller die neuen Trennschleifer optimiert. Mittels der Diagnosebuchse können alle relevanten Daten ausgelesen werden und das effiziente Filtersystem erhöht die Standzeit. Die Details im Überblick:

Mit 5,2 kW (TS 710i) beziehungsweise 6,2 kW (TS 910i) sind die beiden neuen Maschinen die leistungsstärksten Trennschleifer bei Stihl. Ihre elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung (i = "Injection") gewährleistet eine optimale Motorleistung und ein perfektes Laufverhalten, verspricht der Hersteller. Das sorge jederzeit für hohe Durchzugskraft und mache die Trennschleifer unempfindlich gegenüber hohem Schnittdruck. So können auch anspruchsvolle Trennschnitte in mineralischen oder auch metallischen Bau-Werkstoffen sauber und ohne Unterbrechungen durchgeführt werden.

Die universell einsetzbaren Maschinen für Trennscheiben mit einem Durchmesser von 350 mm (TS 710i) beziehungsweise 400 mm (TS 910i) sind mit einem 4-Punkt-Antivibrationssystem ausgestattet, das die Vibrationen an den Griffen reduziert. Zusammen mit dem kompakten, führungssteifen Maschinenaufbau und der ausgewogenen Balance lässt es eine präzise Schnittführung zu.



Optional ist auch der Einsatz auf einem Führungswagen möglich. Die sensorgesteuerte Kraftstoffdosierung garantiert ein ausgezeichnetes Startverhalten in nur zwei Schritten, verspricht Stihl. Egal, ob die Geräte kalt oder warm sind – einfach "purgen" und starten. Dabei vereinfachen das Stihl-System ElastoStart und das Dekompressionsventil das Starten. Zum Ausstellen muss nur der Stopp-Taster gedrückt werden.

Die Motorelektronik der neuen Trennschleifer von Stihl ist diagnosefähig. So können die wesentlichen Systemdaten in der Fachwerkstatt ausgelesen und eine Störung im Fall der Fälle schnell lokalisiert und behoben werden. Zudem verfügen die Maschinen über ein Langzeit-Filtersystem mit Zyklon-Vorabscheidung. Dadurch lässt sich der Verschmutzungsgrad des Filtersystems prüfen und die Anzahl regelmäßiger Filterwechsel kann reduziert werden. Die Trennschleifer sind mit einem auf der Maschine angebrachten "Smart Connector" einfach in die cloud-basierte Systemlösung "STIHL connected" integrierbar.

Professionellen Nutzern bietet dieses digitale Flottenmanagement unter anderem einen detaillierten Überblick über alle relevanten Gerätedaten, wie beispielsweise Laufzeit und Alter oder auch über anstehende Wartungen und die Wartungshistorie.

Seine Geräte- und Maschinenlösungen zeigt Stihl auch auf der bauma. Interessierte finden das Team vor Ort am Stand A1.327.