Ausgestattet mit einer 300-Millimeter-Diamant-Trennscheibe schneidet der TSA 300 präzise und schnell Bauwerkstoffe bis zu 110 mm Stärke, so der Hersteller. Foto: Stihl

Das kompakte Gerät sei vielseitig einsetzbar und eigne sich ideal vor allem für Zuschnittarbeiten im Garten- und Landschaftsbau. Laut Stihl kann aber auch im Hoch- und Tiefbau sowie für Rettungsdienste und die Feuerwehr gute Dienste leisten. Ausgestattet mit einem leisen und nahezu verschleißfreien EC-Motor zeichne sich der Trennschleifer TSA 300 durch einen ruhigen Lauf und geringe Vibrationen aus. In Verbindung mit der kompakten Bauweise und dem niedrigen Gewicht ist das Gerät exakt zu führen und schneidet Bauwerkstoffe bis zu 110 mm Stärke schnell und präzise.

Der Start erfolgt komfortabel per Knopfdruck. Für den TSA 300 empfiehlt Stihl den Akku des Typs AP 500 S, der dem Gerät mit einer Akkuladung ausreichend Energie für eine Einsatzzeit von bis zu 20 Minuten bereitstellt. Dabei sorgt die elektronische Steuerung während der gesamten Akku-Laufzeit für eine optimale Performance und eine Schneidleistung, die mit Benzin-Geräten vergleichbar ist.

Zudem lässt sich der Trennschleifer durch die emissionsfreie Arbeitsweise auch im Innenbereich von Gebäuden einsetzen. Der Einsatz bei Regen und Nässe ist ebenfalls möglich, da das Gerät gemäß IPX4-Standard spritzwassergeschützt ist. Darüber hinaus verfügt der neue Trennschleifer über eine Auslaufbremse mit Rekuperationsfunktion. Sie bremst nicht nur die Trennscheibe innerhalb weniger Sekunden ab, sondern sorgt dafür, dass die beim Abbremsen gewonnene Energie in den Akku zurückgespeist und so dessen Laufzeit erhöht wird. Die Details im Überblick:

Vibrationsarmer Betrieb



Mit einer Leistung von 3 kW (Aufnahmeleistung) ist der TSA 300 der stärkste Akku-Trennschleifer im Sortiment. Sein kraftvoller EC-Motor überzeugt laut Stihl mit hohem Drehmoment und zeichnet sich durch einen vibrationsarmen Betrieb aus. Für eine lange Lebensdauer mit konstant hoher Leistung sorgt der neu entwickelte Stihl-Magnetfilter.

Er sichert nicht nur die Kühlung des Motors, sondern schützt diesen auch vor Metallpartikeln, die bei Trennarbeiten anfallen können. Der kompakte Akku-Trennschleifer TSA 300 ist vielseitig einsetzbar, speziell für Zuschnittarbeiten im Garten- und Landschaftsbau. Darüber hinaus können Anwender ihn auch im Hoch- und Tiefbau sowie für Rettungsdienste und im Feuerwehreinsatz nutzen.



Ausgestattet mit einer 300-Millimeter-Diamant-Trennscheibe schneidet der TSA 300 präzise und schnell Bauwerkstoffe bis zu 110 mm Stärke. Dabei lässt sich das handliche Gerät aufgrund seiner kompakten Bauweise und dem niedrigen Gewicht von 8,3 kg, inklusive Akku AP 500 S und Trennscheibe, exakt und komfortabel führen. Das Modell TSA 300 ist mit Stihl-Power-Boost ausgestattet. Die elektronische Steuerung regelt die Temperatur von Motor und Akku und sorgt durch eine kontrollierte Leistungsaufnahme und -abgabe für maximale Leistung und lange Akku-Laufzeiten.

Zugleich werden Akku und Gerät so vor Überhitzung geschützt, erläutert das Unternehmen. Lässt man den Schalthebel los, bremst die Auslaufbremse mit Rekuperationsfunktion die Trennscheibe innerhalb weniger Sekunden ab. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass die beim Abbremsen gewonnene Energie in den Akku zurückgespeist und so dessen Laufzeit erhöht wird Die für den Betrieb des TSA 300 erforderliche Energie liefert ein 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku aus dem AP-System.

Einsatz unter widrigen Wetterbedingungen



Dieses ist für die Anforderungen professioneller Anwender konzipiert, IPX4-geprüft und somit spritzwassergeschützt, so dass es auch den Einsatz unter widrigen Wetterbedingungen wie bei Regen und Nässe erlaubt. Das Akkusystem umfasst über den Akku-Trennschleifer hinaus mehr als 30 weitere Geräte für verschiedenste Anwendungen. Hinzu kommen Akkupacks und rückentragbare Akkus mit unterschiedlichem Energieangebot sowie diverse Ladegeräte. Für den TSA 300 sind alle Akkus des AP-Systems kompatibel. Empfohlen wird der AP 500 S, der mit einer Akkuladung ausreichend Energie für eine Laufzeit von bis zu 20 Minuten bereitstellt.

Profis müssen sich darauf verlassen können, dass die Akkus für ihre Geräte bei Arbeitsbeginn vollständig geladen und diese auch über den Tag einsatzbereit sind. Hierfür bietet Stihl verschiedene Lösungen: von Einzel- und Mehrfachladegeräten über Ladeschränke bis hin zur leistungsstarken Powerstation für die Stromversorgung fernab von Steckdosen. Zudem stehen unterschiedliche Lösungen für mobiles Laden auf dem Fahrzeug zur Verfügung. So können Betriebe die für ihre Bedürfnisse passende Lade-Infrastruktur individuell aufbauen – beginnend in der Werkstatt bis hin zum Einsatzort – und damit ihre Akku-Geräteflotten effizient und wirtschaftlich betreiben.



Der Akku-Trennschleifer TSA 300 ist für den "Smart Connector 2 A" vorbereitet und kann so in die cloud-basierte Systemlösung "STIHL connected" integriert werden. Gewerblichen Nutzern bietet dieses digitale Flottenmanagement unter anderem einen detaillierten Überblick über alle relevanten Gerätedaten, wie beispielsweise Laufzeit und Alter oder auch über anstehende Wartungen und die Wartungshistorie.