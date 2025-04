Das Modell MSA 300 von Stihl lässt sich mit drei vordefinierten Betriebsmodi an die unterschiedlichen Sägeaufgaben wie das punktuelle Fällen, Entasten und Ablängen mittelstarker Bäume optimal anpassen. Foto: Stihl

Dabei erfüllt die Maschine die hohen Anforderungen von Profis im Garten- und Landschaftsbau, in Kommunen und im Forst, was Ergonomie, Robustheit und Haltbarkeit betrifft, und lässt sich auch von Regen und Nässe nicht aufhalten, erläutert Stihl. Ein Highlight ist das elektronische Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige. Es bietet dem Anwender drei auswählbare Betriebsmodi und ermöglicht die einfache und sichere Bedienung der Maschine. Zudem hat der Anwender dank des großflächigen LED-Anzeigenfeldes alle Informationen zum Status der Motorsäge jederzeit im Blick.

Der integrierte Kühlluftfilter schützt Motor und Elektronik und verleiht der Maschine eine hohe Lebensdauer. Auch in puncto Arbeitskomfort überzeuge die MSA 300: Ihr Antivibrationssystem reduziert die Übertragung von Schwingungen und schont so die Kräfte des Anwenders, und bewährte Features wie die seitliche Kettenspannung und verliersichere Muttern unterstützen den schnellen Kettenwechsel. Für den Betrieb des Modells MSA 300 wird der Akku AP 500 S aus dem Stihl-AP-Akkusystem empfohlen.

Die Power-Laminat-Technologie sorgt nicht nur für einen besonders hohen Energieinhalt bei niedrigem Gewicht, sondern besticht vor allem durch die Verdopplung der Anzahl möglicher Ladezyklen und damit einer deutlichen Erhöhung der Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Li-Ionen-Akkus, erläutert der Hersteller. Es folgen die Details im Überblick:.

Die maximale Kettengeschwindigkeit des Modells MSA 300 beträgt 30 m/s und lässt sich mit drei vordefinierten Betriebsmodi an die unterschiedlichen Sägeaufgaben wie das punktuelle Fällen, Entasten und Ablängen mittelstarker Bäume oder Bauen mit Holz optimal anpassen. Für eine hohe Schnittleistung ist die MSA 300 serienmäßig mit einer Schneidgarnitur aus der Stihl-Führungsschiene Light 04 und der Stihl-Sägekette 325" RS PRO ausgestattet. Gleichzeitig überzeuge die leistungsstarke Profi-Akkusäge durch ihre vergleichsweise geringen Geräuschemissionen.

Die MSA 300 verfügt über ein elektronisches Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige, dass die intuitive Bedienung der Maschine ermöglicht. Mithilfe des großflächigen LED-Anzeigenfeldes hat der Anwender zudem die Informationen zum Status der Motorsäge und zur Kettenbremse jederzeit im Blick. Für zusätzliche Sicherheit sorgt auch der große und erhabene Entsperrtaster, der in jeder Arbeitssituation gut erreichbar ist.

Die Akku-Motorsäge erfüllt hohe Anforderungen, die Profis im Garten- und Landschaftsbau, in Kommunen und im Forst an ihre Geräte in Bezug auf Ergonomie und Haltbarkeit bei harten Einsatzbedingungen stellen und arbeitet auch von Regen und Nässe sehr gut. Dabei filtert ein integrierter Kühlluftfilter Sägespäne und selbst feinsten Staub aus dem Kühlluftstrom heraus und schützt so Motor und Leistungselektronik, was der Maschine eine lange Lebensdauer verleiht. Auch in puncto Arbeitskomfort überzeuge die MSA 300: Die schmale Bauform, eine gute Balance und das niedrige Gewicht von 5,4 kg – ohne Akku und mit Schneidgarnitur – tragen dazu ebenso bei wie das wirkungsvolle Antivibrationssystem. Dieses reduziert die Übertragung von Schwingungen spürbar und schont so die Kräfte des Anwenders. Features wie die seitliche Kettenspannung und verliersichere Muttern unterstützen den schnellen Kettenwechsel und der werkzeuglos zu bedienende Verschluss des Kettenhaftöltanks macht das Betanken leicht.

Serienmäßig ist die MSA 300 mit einer Ölpumpe ausgestattet, deren Fördermenge sich an den jeweiligen Bedarf anpassen lässt. So kann diese beispielsweise bei einfachen Entastungsarbeiten auf das Minimum verringert werden. Bei anspruchsvollen Einsätzen, insbesondere bei Fällungen, gewährleistet dagegen die maximale Fördermenge eine hohe Performance. Bei der Ausführung der Maschine als MSA 300 C-O informiert eine LED-Anzeige den Anwender zudem, sobald der Kettenhaftölstand im Tank niedrig ist.

Für den Betrieb der MSA 300 wurde der Akku der Bezeichnung STIHL AP 500 S entwickelt. Dieser besticht laut Hersteller dank der innovativen Power-Laminat-Technologie nicht nur durch seinen besonders hohen Energieinhalt (337 Wh) bei niedrigem Gewicht (2 kg), sondern auch durch die doppelte Anzahl möglicher Ladezyklen (bis zu 2400) und damit einer deutlichen Erhöhung der Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Li-Ionen-Akkus. Der Akku ist Teil des Stihl-AP-Akkusystems. Es ist für die Anforderungen professioneller Anwender konzipiert, IPX4-zertifiziert und somit spritzwassergeschützt, so dass es auch den Einsatz unter widrigen Wetterbedingungen wie bei Regen und Nässe erlaubt. Das Akkusystem umfasst über die Profisäge hinaus rund 30 weitere Geräte für verschiedenste Anwendungen. Hinzu kommen Akkupacks und rückentragbare Akkus mit unterschiedlichem Energieangebot sowie diverse Ladegeräte. Profis müssen sich darauf verlassen können, dass die Akkus für ihre Geräte bei Arbeitsbeginn vollständig geladen und diese auch über den Tag einsatzbereit sind. Hierfür bietet Stihl verschiedene Lösungen: von Einzel- und Mehrfachladegeräten über Ladeschränke bis hin zur leistungsstarken Powerstation für die Stromversorgung fernab von Steckdosen. Zudem stehen unterschiedliche Lösungen für mobiles Laden auf dem Fahrzeug zur Verfügung. So können Betriebe die für ihre Bedürfnisse passende Lade-Infrastruktur individuell aufbauen – beginnend in der Werkstatt bis hin zum Einsatzort – und damit ihre Akku-Geräteflotten effizient und wirtschaftlich betreiben.

Die Akku-Profisäge MSA 300 ist mit dem "Smart Connector 2 A" ausgestattet und kann so in die cloud-basierte Gesamtlösung "STIHL connected" integriert werden. Auch der Akku AP 500 S kann via Smartphone-App direkt in das digitale Flottenmanagement-System integriert werden. Dieses bietet gewerblichen Nutzern unter anderem einen detaillierten Überblick über relevante Daten zu Geräten und Akkus, wie beispielsweise Laufzeit und Alter oder auch den Ladezustand und informiert über anstehende Wartungen und die Wartungshistorie.