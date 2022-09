Ras (ABZ). – Zeit ist Geld und deshalb sind einsatzbereite und funktionstüchtige Anbaugeräte auf Baustellen und in Gewinnungsbetrieben unverzichtbar. Doch muss es immer eine Neuanschaffung sein, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten?

Oder lohnt sich alternativ eine Regeneration von Abbruchwerkzeugen? Die rechtzeitige Regeneration lohnt sich nach Aussage von HS-Schoch immer, da die Geräte dann in der Regel wieder schneller verfügbar sind als bei einer Neuanschaffung und somit Zeit und Geld gespart wird.



Um den Abbruchwerkzeugen ein langes Leben zu schenken wird ein zuverlässiger Partner und Spezialist im Bereich der Regeneration benötigt. Die HS Schoch Gruppe befindet sich nach eigene Angaben in der Lage, in allen Niederlassungen eine Abteilung für Regeneration zu führen und ist somit die richtige Wahl für Reparaturen und Regenerationen von Anbaugeräten für Bagger, Radlader sowie diversen Trägergeräten. Eine zeitnahe Abwicklung garantiert geringe Ausfallzeiten. Somit werden unnötige Stillstands-Kosten vermieden. Eine hohe Qualität ist durch den Grundsatz "Made in Germany" bei der HS-Schoch Gruppe nach eigener Aussage sichergestellt. Sowohl die durch den Außendienst durchgeführte Begutachtung vor Ort als auch der Hol- und Bringservice gehören zum Serviceangebot. Das Vertriebsnetz der HS-Schoch Gruppe umfasst nahezu das gesamte Bundesgebiet.

Als Spezialist im Bereich Regeneration gehören die Aufpanzerung von Abbruchgeräten oder sogar der Austausch ganzer Baugruppen zum Kerngeschäft. Auch Umbauten auf gängige Schnellwechsel- und Zahnsysteme, sowie die Instandsetzung von Hydraulikzylindern und Drehmotoren gehören zum Tagesgeschäft.

Die Möglichkeit der individuellen Komponentenanfertigung und nicht zuletzt ein großes Lager an vielen Verschleißteilen von namhaften langjährigen Partnern wie Zahnsysteme zum Beispiel von ESCO, CAT, Messerstahl und Schneiden aus BOROX, HARDOX und vielem mehr garantieren kurze Lieferzeiten.