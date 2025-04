Dresden (ABZ). – Die Stimmung in den ostdeutschen Unternehmen hat sich im März erneut leicht aufgehellt. Der Geschäftsklimaindex für die regionale Wirtschaft stieg um 0,4 Punkte auf 88,1 Zähler, wie das Ifo-Institut in Dresden mitteilte.

Zwar beurteilten die befragten Firmen ihre aktuelle Lage etwas schlechter als im Februar, doch ihre Erwartungen für die kommenden Monate fielen optimistischer aus. Gemischte Botschaften kamen aus dem Bauhauptgewerbe. Während die aktuelle Lage etwas besser bewertet wurde, gingen die Geschäftserwartungen leicht zurück. Im verarbeitenden Gewerbe trübte sich das Geschäftsklima leicht ein.

Zwar verbesserten die Unternehmen ihre Einschätzung der aktuellen Lage geringfügig, zugleich blickten sie aber noch etwas pessimistischer in die Zukunft als im Vormonat. In der Dienstleistungsbranche hellte sich die Stimmung insgesamt auf. Zwar beurteilten die Unternehmen ihre aktuelle Lage leicht schlechter, doch die Erwartungen für die kommenden Monate zogen spürbar an. Auch im Handel zeigten sich positive Trends beuüglich Geschäftslage und Erwartungen.