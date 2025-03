Kiel (dpa). – Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in den kommenden Monaten auf zahlreiche Baustellen in Schleswig-Holstein einstellen.

Bund und Land wollen in diesem Jahr rund 470 Millionen Euro in etwa 200 Bauprojekte für Straßen und Radwege investieren. Über Jahrzehnte verschlissene und teilweise auch kaputt gesparte Straßen sollen wieder in Schuss gebracht werden,…