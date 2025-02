Haslach (ABZ). – Die Firma Streit Software nutzt die ISH-Messe im März (Stand B31 in Halle 8.0), um die neue Version der Komplett-Software STREIT vorzustellen. Dazu zählen auch passende Handwerker-Apps, spezielle Funktionen für die SHK-Branche und ein umfängliches Service- und Beratungsangebot, teilt das Unternehmen mit.

Die SHK-Software STREIT vereint laut Entwickler alle Funktionen und Module in einem System. Als Organisations- und Verwaltungshelfer für Handwerksbetriebe jeder Größe ermöglicht sie eine effizientere Betriebsführung und spart wertvolle Zeit, verspricht die Firma. Mit den mobilen STREIT-Apps erledigen Monteure und Büromitarbeiter viele Prozesse direkt vor Ort – ganz ohne Zettelwirtschaft. Das umfangreiche Betreuungsangebot und der umfassende Service komplettieren das Portfolio des Anbieters.

Anwender profitieren von individueller Betreuung, Vor-Ort-Schulungen, Telefonsupport sowie einem breiten Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Webinaren und Schulungsvideos in der Online-Akademie – so das Versprechen der Verantwortlichen. Mit der Einführung der E-Rechnungspflicht in diesem Jahr sind Unternehmen verpflichtet, E-Rechnungen empfangen und verarbeiten zu können. Die STREIT-Software erfüllt diese Anforderung und ist darüber hinaus für den weiteren Verlauf der Einführung der E-Rechnungspflicht vorbereitet. Neben der Erfüllung der Empfangspflicht sei auch eine einfache und komfortable Weiterverarbeitung gewährleistet.

Die Software unterstützt gängige Formate wie PDF, kann aber auch XRechnungen erzeugen und ZUGFeRD-Rechnungen in den aktuellen Versionen erstellen und empfangen. Die Open-Masterdata-Schnittstelle (OMD) ermöglicht den schnellen und unkomplizierten Import von Artikeldaten, Dokumenten und Bildern des Großhandels zum Beispiel für bebilderte Angebote. Artikelbilder, aktuelle Preise und technische Daten wie Datenblätter oder Montageanleitungen werden direkt übernommen.

Zudem sind alle importierten Daten über die App Monteur+ verfügbar. Maßgeschneiderte Checklisten helfen bei der fehlerfreien Abarbeitung definierter Prozesse, erläutert das Unternehmen Streit Software. Flexibilität werde durch Checkboxen, Dropdown-Menüs, Textfelder oder Bilder erreicht. Zudem können wiederverwendbare Bausteine erstellt werden. Fertige Listen werden automatisch bei den entsprechenden Projekten abgelegt oder zum Beispiel dem Kunden per E-Mail zugestellt. Die mobilen Apps bringen Büroprozesse auf die Baustelle. Interessenten erhalten auf der ISH detaillierte Einblicke in die Apps wie: Aufmaß+, Zeit+, Monteur+, Bestell+ oder Bautagebuch+.