Haren (ABZ). – Besondere örtliche Gegebenheiten erfordern gelegentlich auch bei Baustellencontainern außergewöhnliche Lösungen – so, wie bei der Sanierung der Kaimauer Neumühlen in Hamburg-Ottensen durch das Unternehmen Depenbrock Ingenieurwasserbau. Hiervon berichtet die Ela Container GmbH aus Haren.

Die wesentliche Besonderheit dieser ELA Baucontaineranlage ist die erhöhte Installation auf einer Basis aus vier Seecontainern. Diese ist notwendig, weil das Baufeld während der Sturmflutsaison von Herbst bis Frühjahr im Überschwemmungsbereich der Norderelbe liegt. Fotos: Ela Container Foto: Ela

Die Baustelle, sagt das Unternehmen, sei direkt an der Norderelbe gelegen und es ist damit zu rechnen, dass sie in der Sturmflutsaison mehrfach überspült werde.

Darum habe Ela gemeinsam mit dem Kunden entschieden, die Ela Baucontaineranlage entsprechend erhöht zu installieren.

Kundenseitig wurde eine Unterkonstruktion aus vier 20-Fuß-Seecontainern und Stahlträgern erstellt, die eine erhöhte Basis für die Ela Baucontaineranlage bilde.

"Die Lage der Baustelle und die zu erwartenden Baufeldüberflutungen stellten eine besondere Anforderung an die Konstruktion der Baucontaineranlage", sagt Christian Buhmann, Projektleitung Ingenieur- und Wasserbau bei Depenbrock. Gemeinsam mit dem Ela Außendienst habe man in kurzer Zeit eine optimale Lösung gefunden. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Gesamtpaket, welches uns durch Ela Container geliefert wurde", so Buhmann. Die Ela Baucontaineranlage besteht, nach Angaben des Unternehmens, aus zwölf Ela-Raumcontainern mit 255 m². Diese bieten Platz für Büros, Besprechungsräume, Aufenthalts- und Pausenbereiche, eine Küche und die Sanitäranlagen.

Ein innenliegender Flur und fünf Treppenhauscontainer verbinden die Funktionsbereiche und die Etagen, während großflächige, isolierverglaste Kunststoff-Drehkippfenster und eine wohlige, helle Innenausstattung für eine für alle angenehme Atmosphäre und ein großzügiges Raumgefühl sorgen. Für angenehme Temperaturen über alle vier Jahreszeiten hinweg sollen eine Klimaanlage und einige Elektroheizungen zum Einsatz kommen.

Außenliegende Treppenhauscontainer ermöglichen den Zugang zu den Büros und der Dachterrasse. Foto: Ela

Rauchwarnmelder und auch die Rollläden dienen der Sicherheit. Im Außenbereich bilden drei Ela Terrassen-Plattformen mit umlaufenden Geländern eine rund 45 Quadratmeter große Dachterrasse für den Aufenthalt im Freien.

Zum Lieferumfang der schlüsselfertigen und mit Ela-eigenen Lkw mit Ladekran zur Baustelle transportierten Anlage gehören auch Möbel, also Tische, Stühle, Aktenschränke, Rollcontainer und Doppelspinde. Kühlschränke, eine Kleinküche und ausreichend Kabelkanäle runden die technische Ausstattung ab.

"In Zusammenarbeit mit unserem Kunden konnten wir bei diesem Projekt wieder die ideale Raumlösung für die besonderen Anforderungen an dieser Baustelle entwickeln", sagt Thomas Nohrn, regionaler Vertriebsleiter Nord bei Ela Container.

Depenbrock Ingenieurwasserbau hat die Ela Baucontaineranlage für etwa zwei Jahre gemietet. Der Sanierungsbereich dieser Kaimauer Neumühlen Westkai befindet sich im Hamburger Stadtteil Ottensen.

Die Kaimauer sichert den Geländesprung zwischen der Promenadenfläche entlang der so genannten Hamburger Perlenkette zwischen Övelgönne und Altona Fischmarkt sowie der tideoffenen Norderelbe.

