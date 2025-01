Stuttgart (ABZ). – Eigentlich sollte der neue Stuttgarter Bahnknoten mit dem teuren Tiefbahnhof schon Ende 2025 in Betrieb gehen – so war zumindest die Planung bis vor einigen Monaten. Nun verzögert sich der Start von Stuttgart 21 um ein Jahr bis Dezember 2026.

Auf den vielen Baustellen in der Stuttgarter Innenstadt und auch in den Außenbezirken biegt das Großprojekt aber im kommenden Jahr auf die Zielgerade ein. Der neue Tiefbahnhof mitten in der Stuttgarter Innenstadt ist das größte und auffälligste Bauteil von Stuttgart 21. Im Großen und Ganzen soll er bis Ende 2025 fertig gestellt sein.



Die neue unterirdische Bahnsteighalle soll einem Bahnsprecher zufolge bis Ende 2025 im Großen und Ganzen fertig sein. Dann stehen laut einem Bahnsprecher nur noch Restarbeiten für die neue unterirdische Bahnsteighalle, etwa für die technische Gebäudeausrüstung oder die Ausstattung der Halle an. Die Gleisanlagen in der Halle sollen bis zum Frühjahr fertig gebaut werden, bis zum Herbst wollen die Planer die sogenannten Lichtaugen auf den charakteristischen Beton-Kelchstützen fertig montiert haben.

Bis zum Ende des Jahres sollen dann noch die Natursteinbeläge der Bahnsteige verlegt sowie Rolltreppen und Aufzüge eingebaut werden. Die neue Station am Stuttgarter Flughafen soll im Frühjahr im Rohbau fertig sein, danach ist der Einbau der Oberleitungen sowie der Bau der Fahrbahn geplant. Außerdem soll das Eingangsgebäude zu der gut 30 Meter unter der Erde gelegenen Station direkt an der Stuttgarter Messe ein Dach und eine Fassade bekommen – im ersten Halbjahr folgen die Aufzüge, die die Menschen künftig zu den Bahnsteigen bringen sollen.

An der Station am Flughafen sollen künftig sowohl Fernzüge als auch Regionalzüge halten.