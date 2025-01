Kranfahrer interessieren sich vor allem für die Informationen zu dem Kran, den sie aktuell bedienen. Foto: Liebherr

Zudem ist der Crane Finder jetzt auch als App für Smartphone und Tablet verfügbar. Sie bietet laut eigener Aussage eine höhere Benutzerfreundlichkeit und durch die mobile Anwendung eine noch flexiblere Nutzung.

Mit nur wenigen Angaben wie Last, benötigter Höhe und gewünschtem Radius liefert der Crane Finder laut Liebherr eine Liste geeigneter Krane für eine bestimmte Aufgabe. Seit Mitte Mai ist eine neue Version des Liebherr-Crane-Finders online und bietet Disponenten und Kranfahrern eine Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen – teils im Hintergrund, teils prominent sichtbar, berichtet das Unternehmen.

Liebherr hat die Krandaten nach eigenen Angaben gründlich überarbeitet und in einer modernen Datenbank aufbereitet, basierend auf den neusten Tabellenspiegeln. Der Vorteil für Anwender soll darin bestehen, dass der Crane Finder jetzt die aktuellsten Planungsdaten, eine Vielzahl von Betriebsarten, umfassendere Informationen und eine erweiterte Auswahl an Krantypen für die Suche bietet.

Die neue Datenbasis ermögliche zudem viele weitere Funktionen und detailliertere Informationen, beispielsweise Angaben zu Ballastradius, Abstützung, Hauptauslegerwinkel, Zubehörwinkel und Zentralballast. Alle Informationen lassen sich wie bisher in großen Kacheln oder neuerdings in einer kompakten Listenansicht darstellen, informiert der Hersteller.

Eine Neuerung ist die Schaltfläche "Konfiguration optimieren". Während der Crane Finder bisher den kleinstmöglichen Kran für den jeweiligen Lastfall mit maximaler Traglast (Vollballast) auswählte, geht die neue Funktion einen Schritt weiter. Sie soll zeigen, wie viel Ballast mindestens benötigt wird, um die aktuelle Traglastanforderung zu erfüllen.

Dadurch soll in vielen Fällen Ballast eingespart werden können – Gewicht, das nicht zur Baustelle transportiert werden muss. Dies spare nicht nur Transportkosten, sondern reduziert auch den Kraftstoffverbrauch und damit den CO2-Ausstoß. Daher trägt der Crane Finder nach Angaben des Unternehmens aktiv zum Umweltschutz bei und hilft den Kranbetreibenden, nachhaltiger zu arbeiten.

Insgesamt 76 Mobil- und Raupenkrane aus dem aktuellen Liebherr-Portfolio sowie ausgewählte ältere Maschinen werden bei der Suche berücksichtigt. Damit bei so vielen Maschinen die Übersichtlichkeit nicht verloren geht, wurde ein Multi-Select-Filter eingebaut. Damit soll der Anwender per Mausklick festlegen können, ob er beispielsweise nur LRT-Krane, die er selbst in seiner Flotte hat, in der Ergebnisliste sehen möchte.

Um die Benutzerfreundlichkeit auf Smartphone und Tablet im Vergleich zur Web-Version zu verbessern, ist der Crane Finder jetzt auch als App erhältlich. Diese bietet Liebherr zufolge eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine einfache Navigation und Suche ermöglicht. Die mobile Anwendung erlaube eine noch flexiblere Nutzung, sodass Nutzer von überall auf die benötigten Informationen zugreifen könnten – sei es auf der Baustelle, im Büro oder unterwegs.

Besonders praktisch soll die Favoritenfunktion der App sein. Nutzende können ihre bevorzugten Kranmodelle im MyLiebherr-Portal speichern und darauf zugreifen. Dies soll insbesondere für Kranführende interessant sein, die schnell Informationen zu dem Kran benötigen, den sie gerade bedienen. Ein weiterer Vorteil der App soll ihre Nutzbarkeit ohne Registrierung im MyLiebherr-Kundenportal sein. Registrierte Nutzer profitieren jedoch von zusätzlichen Funktionen und einer personalisierten Erfahrung nach Anmeldung im Portal. Die App steht ab sofort für iOS und Android-Endgeräte kostenlos in den jeweiligen Stores zum Download bereit, informiert Liebherr.