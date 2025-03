Falk Bösche ist Geschäftsführer der Swecon Baumaschinen GmbH. Foto: Swecon Baumaschinen

ABZ: Welche Erwartungen hat Ihr Unternehmen an die diesjährige bauma?

Bösche: Wir sind dieses Jahr erstmalig Mitaussteller auf dem Volvo-CE-Stand, gemeinsam mit Robert Aebi.

Wir haben ein spannendes Paket für unsere Kunden und die Messebesucher geschnürt und erwarten von der diesjährigen bauma eine Plattform, um unsere neuesten Innovationen und Dienstleistungen zu präsentieren, wertvolle Kontakte zu knüpfen und den Dialog mit unseren Kunden und Partnern zu intensivieren. Wir freuen uns darauf, die neuesten Trends und Entwicklungen in der Baubranche zu erleben und unsere Position als führender Lösungsanbieter für Baumaschinen weiter zu stärken.

ABZ: Mit welchen Produkten, Angeboten oder Diensten wird sich Ihr Unternehmen dort präsentieren?

Bösche: Wir werden auf der bauma gemeinsam mit Volvo CE eine breite Palette von nachhaltigen Produkten und digitalen Dienstleistungen präsentieren, darunter die neueste und breiteste Produktpalette an elektrischen Baumaschinen von Volvo CE. Aber wir haben auch Swecon-Neuigkeiten im Gepäck. Swecon ist digitaler Innovationstreiber. Unser Kundenportal mySwecon ist Dreh- und Angelpunkt unserer digitalen Welt. Unsere Kunden können über dieses Portal in Kombination mit einer technischen Erweiterung – SweconNect – ein vollumfängliches Flottenmanagement betreiben. Diese Plug-and-Play-Lösung in Kombination mit mySwecon liefert zuverlässig die wichtigsten Maschinendaten wie Stillstandszeiten, Kraftstoffverbrauch, Standort der Maschine und Auslastung. Weiterhin bietet Swecon über unseren eigenen Online-Shop innovative Mietlösungen über Swecon smartrent. Eine mehr als 1000 Maschinen umfassende Mietflotte bietet alle Möglichkeiten, unsere Kunden bei Belastungsspitzen zu unterstützen. Auch Spezialmaschinen und elektrische Maschinen sind in unserem Fuhrpark erhältlich. Als Neuerung präsentieren wir eine neu aufgestellte E-Commerce-Plattform für Ersatzteile. Mehr als 300.000 Teile stehen hier online zum Kauf zur Verfügung. Vorkonfigurierte Kompaktmaschinen bieten wir ebenfalls über einen Online-Shop zum Kauf an.

ABZ: Hat sich das Engagement Ihres Unternehmens auf der bauma in diesem Jahr gegenüber 2022 verändert – Wenn ja, in welcher Form?

Bösche: Die letzte bauma-Teilnahme liegt leider schon etwas länger zurück, im Jahr 2019. Daher freuen wir uns besonders, dieses Jahr wieder dabei zu sein. Und dies in der neuen Rolle als Mitaussteller.

ABZ: Was sind die Highlights, die Ihr Unternehmen zur bauma vorstellt?

Bösche: Gemeinsam mit Volvo CE und Robert Aebi sind wir dieses Jahr das erste Mal als Mitaussteller auf der bauma vertreten. Volvo CE enthüllt dieses Jahr auf der bauma seine erste emissionsfreie Produktpalette und wir bringen dazu die Anwendungsexpertise und das Know-how mit: Wir denken ganzheitlich elektrisch und digital, beraten aber selbstverständlich auch zu konventionellen Antrieben. Wir holen unsere Kunden in deren persönlichen Transformationsprozess dort ab, wo sie sich befinden. Unser Kundenportal mySwecon in Kombination mit SweconNect bietet alle Möglichkeiten, um Flotten digital zu erfassen und zu managen. Serviceanfragen und geplante Reparaturen können über mySwecon gebucht werden. Weiterhin haben die Kollegen im schwedischen Volvo-Uptime-Center proaktiv die Maschinen im Blick und kontaktieren unseren Service frühzeitig, sodass der Kunde schnell über den Zustand seiner Maschine informiert werden kann.

ABZ: Was sind nach Ihrer Meinung die wichtigsten Trends auf der bauma?

Bösche: Den Fokus auf der bauma setzen wir weiterhin auf Klimaneutralität, den Transformationsprozess, und natürlich begleitet uns auch das Thema Digitalisierung weiter. Wir bringen hierzu eine Menge Neuigkeiten mit: elektrische Maschinen, digitale Lösungen von Productivity bis Uptime. Wir helfen unseren Kunden effizienter und wirtschaftlicher zu arbeiten. Wir leben den aktuellen Transformationsprozess, bieten umfangreiches Wissen rund um das Trendthema Digitalisierung und holen unsere Kunden dort ab, wo sie sich gerade in dem Prozess befinden und gehen den Weg selbstverständlich mit ihnen gemeinsam weiter.

ABZ: Klimaneutralität, alternative Antriebskonzepte, Vernetztes Bauen, Nachhaltiges Bauen und Mining Challenge (Rohstoffversorgung der Zukunft) sind die Leitthemen der Messe. Wie stellt sich die Ihr Unternehmen diesbezüglich auf – auf das Unternehmen und Ihr Produktportfolio und Neuvorstellungen bezogen?

Bösche: Die Swecon Baumaschinen GmbH hat sich verpflichtet, nachhaltige und klimafreundliche Lösungen zu entwickeln. Wir sind seit dem vergangenen Jahr Teil der Science Based Targets Initiative und bieten durch unsere digitalen Tools – mySwecon in Kombination mit SweconNect – zahlreiche Möglichkeiten.

Wir setzen auf alternative Antriebskonzepte und vernetztes Bauen, um die Effizienz und Produktivität unserer Kunden zu steigern. Die neusten Volvo-CE-Baumaschinenmodelle sind mit modernen, umweltfreundlichen Technologien ausgestattet, und unser Kundenportal mySwecon bietet umfassende digitale Lösungen für das effiziente und umfangreiche Flottenmanagement.

ABZ: Welche Themen sind Ihrer Meinung nach auf der bauma unterrepräsentiert?

Bösche: Wir sehen zukünftig die Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in die Baumaschinenindustrie weiter in den Fokus rückend: diese Technologien bieten enormes Potenzial zur Verbesserung der Effizienz und Produktivität.

Zudem sind Themen wie die Digitalisierung von Baustellenprozessen und die Nutzung von Big Data zur Optimierung von Bauprojekten weiterhin zukunftsweisend.

ABZ: Wie beurteilen Sie die aktuelle konjunkturelle Situation und Marktentwicklung in der Bauwirtschaft in Deutschland, der EU und international?

Bösche: Die konjunkturelle Situation und Marktentwicklung in der Bauwirtschaft ist derzeit herausfordernd, aber auch vielversprechend. In Deutschland und der EU sehen wir eine zunehmende Nachfrage nach nachhaltigen und digitalen Lösungen.

ABZ: Welche mittel- und langfristige Strategie verfolgt Ihr Unternehmen bezogen auf die Marktplätze Deutschland, EU und international?

Bösche: Unsere mittel- und langfristige Strategie konzentriert sich auf profitables Wachstum, die Weiterentwicklung unseres Angebots und die Förderung von Nachhaltigkeit und Effizienz. Wir streben an, gemeinsam mit unseren Kunden den Transformationsprozess weiter zu gestalten und unsere Position als führender Lösungsanbieter für Baumaschinen zu stärken.