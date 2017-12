Monheim (mm). – Die Swecon Baumaschinen GmbH, Teil des schwedischen Lantmännen-Konzern, mit Sitz in Ratingen ist seit 2003 das Handelshaus und der Importeur für die Premium-Bau- und Industriemaschinen der Marke Volvo CE in Deutschland. Das Marktgebiet umfasst nach Unternehmensangaben etwa 70 % der Bundesrepublik im Norden und der Mitte Deutschlands. Mit dem Standort Düsseldorf ist innerhalb eines Jahres der dritte Stützpunkt des Unternehmens modernisiert worden.

Dabei dankte er den Mitarbeitern für ihre Unterstützung beim Umzug vom alten zum neuen Standort bei laufendem Betrieb. Geladene Gäste konnten den neuen Standort besichtigen sowie ein Programm mit Überraschungen erleben: Z. B. weckte Drummer Joachim Dölker mit seinen "Groove Onkels" bei Teilnehmern die Neugier auf Töne, die sich altgedienten Mülltonnen entlocken lassen. Danach stattete das Moderatoren-Duo Panagiota Petridou und Raoul Helmer die Kunden, Verkäufer sowie Fachpublikums-Gäste mit Westen in verschiedenen Farben aus und stimmte die Gruppen auf das "Volvo on Tour"-Erlebnis in der Sanddeponie Braas in Monheim ein – wohin diese per Bus-Shuttle gebracht wurden.



Im Rahmen der Maschinenshow, die einen von sieben Stopps im europäischen Raum eingelegt hatte, präsentierten Swecon und Volvo die aktuellen und die neuen Volvo-Baumaschinen und Trucks – darunter etwa die neuen Modelle "EWR170" aus dem Mobilbagger- oder "EC220" aus dem Kettenbagger-Sortiment. Zudem konnten sich die Gäste bei einem Informationsrundgang auch über das Vermietungskonzept "Swecon smartrent" zur Vermietung von Baumaschinen informieren. Im Bereich "Swecon Service" wurde das Stichwort "Fahrereffizienz" in den Mittelpunkt gestellt: Damit möchte Swecon zeigen, dass gut geschulte Fahrer die Maschine optimal auslasten, geringste Leerlaufzeiten produzieren und den Kraftstoffverbrauch im Betrieb minimieren können. Kunden soll es somit gelingen, ihre Betriebskosten zu reduzieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Zum Schluss konnten die Baumaschinen in ihrer Funktionsweise und Fahrdynamik im Gelände getestet werden.