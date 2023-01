Systemtechnikhersteller kündigt Seminare an

In diesem Jahr ist das Schulungsangebot noch einmal größer geworden. Insgesamt bietet das Unternehmen damit laut eigenen Angaben rund 30 zentrale Veranstaltungen für Handwerker, Architekten, Ingenieure, Sachverständige und Fachhändler an, sowohl online als auch in Präsenz. Die Schulungssaison startet am 26. Januar mit einem Webinar über die Verarbeitung des neuen Warmwasser-Flächenheizungssystems – live aus dem Digitalstudio am Firmensitz in Bickenbach. Im ersten Präsenzseminar geht es um XXL-Formate für den Außen- und Innenbereich. "Dieses Seminar veranstalten wir zusammen mit Ardex und Marcrist. Es findet insgesamt sieben Mal an unterschiedlichen Orten statt", so Reichert. Der erste Termin ist am 2. Februar in Weinheim. Weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten finden sich unter www.gutjahr.com.

