Berlin. – Der Fachkräftemangel und die Digitalisierung waren die bestimmenden Themen auf dem diesjährigen Tag der Bauindustrie in Berlin. Mehr als 1700 Teilnehmer waren in die Hauptstadt gereist, um gemeinsam mit ranghohen Politikvertretern über die aktuellen Heraus-forderungen einer im Wandel befindlichen Branche zu diskutieren.

Zwar stehe die Baubranche in dem Ruf, sich gerne zu beklagen, aktuell gebe es dafür jedoch wirklich keinen Grund, erklärte Bauindustriepräsident Peter Hübner zum Auftakt des Tags der Bauindustrie, der in diesem Jahr erneut in der Station Berlin in der Nähe des Gleisdreiecks in Berlin ausgerichtet wurde. "Der Branche geht es grundsätzlich sehr gut", so Hübner. Das zeigt auch die jüngst von 6 auf 8,5 % nach oben korrigierte Umsatzprognose für das laufende Jahr, die der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) noch einen Tag zuvor auf einer Pressekonferenz bestätigt hatte. Sowohl bei den Auftragsbeständen als auch bei der Preisentwicklung und – ganz wichtig – bei den Beschäftigtenzahlen zeige der Trend entgegen der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung in Deutschland klar nach oben. Gleichzeitig stehe die Branche weiterhin vor großen Herausforderungen. Neben der Digitalisierung und dem Fachkräftemangel gehörten dazu auch die steigenden Deponiekosten, die, wie Hübner erklärte, einer der großen Kostentreiber im Wohnungsbau seien. Hinsichtlich der Mantelverordnung warnte Hübner vor massiven Stoffstromverschiebungen, verbunden mit erhöhten Fahrtwegen und einer entsprechend höheren CO2-Belastung.



Auch dieses Jahr waren mit Staatssekretärin Anne Katrin Bohle, Bundesminister Peter Altmaier, Bundesminister Hubertus Heil, Enak Ferlemann und Lothar Fehn Krestas wieder hochkarätige Vertreter aus der Politik zur Veranstaltung geladen. Dass man sich auch auf politischer Seite fernab vom berüchtigten Sommerloch befindet, zeigte sich u. a. daran, dass gleich zwei Minister ihre Teilnahme an der Veranstaltung kurzfristig absagen mussten. Während Bundesbauminister Horst Seehofer wegen einer Stellungnahme zum Mordfall Walter Lübke verhindert war, musste sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mit der kurz zuvor bekannt gewordenen Absage der EU zur Pkw-Maut auseinandersetzen. Sehr zum Ärgernis auch der Bauindustrie, wie Hübner betonte. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes sei ein harter Rückschlag für das Konzept der Nutzfinanzierung. Um die bestehenden Aufgaben in diesem Bereich nachhaltig anzugehen, sei es jedoch unabdingbar, die Investitionen in die Infrastruktur von der Politik unabhängig zu machen.

Statt Scheuer war Staatssekretär Enak Ferlemann in die Station Berlin gekommen, um die Rahmenbedingungen seitens der Politik für den Fortbestand des Infrastrukturausbaus darzustellen. Das Maut-Debakel blieb nicht die einzige schlechte Nachricht, die pünktlich zum Tag der Bauindustrie für hitzige Debatten sorgte. Ebenfalls einen Tag vor der Veranstaltung waren die Pläne des Berliner Senats bekanntgeworden, die Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre einfrieren zu wollen. Die Stadt befinde sich damit auf einem politischen sowie ökonomischen Irrweg, urteilte Hübner. Wer über Mietdeckelung oder gar Enteignungen spreche, schrecke damit lediglich Investoren ab. Gerade in einer Stadt, die seit Jahren die Bebauung des Tempelhofer Feldes blockiere, fehle ihm dafür jedes Verständnis.