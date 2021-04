Garching (ABZ). – "Eigentlich sind den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt: Überall dort, wo eine weite Ausladung benötigt wird, schwere Lasten zu bewegen sind und eine hohe Sitzposition des Fahrers einen Vorteil bietet, stellt ein Umschlagbagger die optimale Lösung dar" – Dirk Krispin weiß, wovon er spricht. Er arbeitet als Kundenberater im Innendienst bei Zeppelin Rental in Hannover und ist im Unternehmen ausgewiesener Fachmann für die Maschinenmodelle Cat MH3024 ULM und IND aus dem Mietprogramm.

"Umschlagbagger werden sehr häufig im Recycling genutzt", erläutert Krispin. "Meist ausgestattet mit Polyp- oder Sortiergreifer sind sie optimal für die Sortierung und Verladung von Haus- und Industriemüll, von Schrott, Plastik, Folien oder Autos geeignet." Doch Entsorgungsbetriebe, Materialumschlagplätze oder Wertstoffhöfe seien nicht die einzigen Einsatzgebiete der Maschinen. Auch im Gleisbau, bei Abbrucharbeiten, in der Forstwirtschaft, für den Brückenbau oder Brandschadensanierungen würden Umschlagbagger zu beliebten Arbeitsmaschinen zählen.



Zeppelin Rental stellt die Bagger MH3024 ULM und MH3024 IND des Herstellers Caterpillar zur Miete zur Verfügung. Die beiden Modelle unterscheiden sich durch ihre Arbeitsausrüstung: Die Maschine mit den Buchstaben ULM in der Nomenklatur ist mit einem 6,4 m langen, so genannten MH-Ausleger und einem 4,2 m langen, geraden Stil ausgestattet. Damit hat der Bagger eine Reichweite von mehr als 10 m. Er zeichne sich vor allem durch maximale Traglasten und höchste Stabilität aus. Je nach eingesetztem Anbaugerät sei er ein wahres Multitalent, verspricht der Hersteller.

"Mit einem Sortiergreifer, einer Abbruchschere oder einem Betonpulverisierer wird der Cat MH3024 ULM dank seiner um 2400 Millimeter hydraulisch ausfahrbaren Kabine unter anderem zu einem perfekten Arbeitsgerät für den Abbruch", führt Krispin aus. Die erhöhte Sitzposition sorge für eine gute Sicht von oben und ermögliche sowohl das Zerkleinern und Sortieren als auch das Verladen von Material in große Container. "Alle drei Arbeitsschritte lassen sich bequem mit dem Umschlagbagger ausführen. So kann gegebenenfalls sogar auf eine zusätzliche Maschine für das Sortieren verzichtet werden", betont der Experte.

Kürzlich setzte die Ludwig Freytag GmbH & Co. KG den Cat MH3024 ULM aus dem Mietpark von Zeppelin Rental in Berlin-Charlottenburg für den Abbruch einer alten Villa ein, an deren Stelle zukünftig ein Senioren- beziehungsweise Pflegeheim errichtet wird. Der Kunde mietete die Maschine samt Sortiergreifer, Grabenräum- und Tieflöffel, unter anderem für die Sortierung und Verladung von Bauschutt.

In Celle nutzte ein Bauunternehmer den Cat MH3024 ULM mit einer Abbruchschere mit S-Backe für den Rückbau einer Stahlhalle. Von der erhöhten Kabine aus konnte er seinen Arbeitsbereich gut überblicken und mit der Schrottschere die U-Profile aus Stahl zerkleinern.

"Bei uns sind die Kabinen aller Umschlagbagger mit Widerstandsklasse-P8B-konformem Verbund-Sicherheitsglas nach DIN EN 356, die Frontscheibe mit Steinschlag- und das Dach mit Dachschutzgitter ausgestattet", erläutert der Spezialist von Zeppelin Rental.

Bei der Böschungsbearbeitung und -pflege an Straßen leiste der Cat MH3024 ULM ebenfalls gute Dienste. Durch seine vier Pratzen sei er sehr standsicher und mobil. Die hohe Kabine garantiere auch hier einen guten Überblick und der Maschinenführer profitiere von der großen Reichweite des Umschlagbaggers, so der Hersteller.

Mithilfe des OilQuick-Schnellwechslers können Nutzer verschiedene Anbaugeräte zudem schnell und bequem von der Fahrerkabine aus wechseln. Als Vorteil erweise sich auch die geringe Lärmemission des Umschlagbaggers, die das Umweltzeichen "Blauer Engel" bestätigt.

Der Cat MH3024 IND von Zeppelin Rental ist im Gegensatz zum Modell ULM mit einem gekröpften, 4,9 m langen Industriestil ausgestattet. Die Krümmung nach unten ermögliche unter anderem ein optimales Eindringen in Halden, die Reichweite liegt bei 11 m. "Der Bagger ist damit bestens für jegliche Projekte im Materialumschlag geeignet sowie für die Bestückung und Sortierung", erklärt Krispin.

Im Gleisbau wird der MH3024 IND für die Verladung von Eisenbahnschwellen genutzt. Sowohl für den Ausbau des Gleiskörpers als auch für die Verladung in Wagons oder Container eigne sich die Maschine sehr gut, denn die erhöhte Sitzposition des Fahrers sei bei den anfallenden Arbeiten von großem Vorteil.

Von guter Sicht und großer Reichweite profitieren auch Anwender, die einen der beiden Umschlagbagger für die Verfüllung von Brückenwiderlagern, von Lärmschutzwänden oder für das Aufbauen von Lärmschutzwällen mieten, versichert Zeppelin Rental. "Immer dann, wenn der Untergrund stabil genug für eine Maschine mit Reifen ist, stellt der Cat MH3024 eine gute Alternative dar", ist Krispin überzeugt.

Dies gelte auch für die Brandschadensanierung: Meistens ist hier ein großer Abstand zum Gefahrenbereich gefordert. Durch die große Ausladung böten die Umschlagbagger für solche Einsätze größtmögliche Sicherheit. Die Baumaschinen Cat MH3024 IND und ULM aus dem Mietpark von Zeppelin Rental sind bundesweit verfügbar.