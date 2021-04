Autor: Elton Schwerzel, Geschäftsführer DACH bei Talentsoft

2019 wurden über 430 Milliarden Euro in der Baubranche investiert und damit rund neun Prozent mehr als im Vorjahr. Damit übertrifft der Bausektor andere Wirtschaftsbereiche deutlich. Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat dem keinen Abbruch getan. So konnte die Baubranche im vergangenen Jahr den allgemeinen Trends zum Trotz ein Umsatz- und Auftragsplus verzeichnen.

Was zunächst positiv klingt, stellt Bauunternehmen jedoch vor große Herausforderungen. Zum einen müssen sie neben neuen digitalen Geschäftsmodellen und der Digitalisierung der entsprechenden Prozesse ihre Produkte und Dienstleistungen aufrüsten, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Zum anderen fehlen dafür allerdings die notwendigen Fachkräfte, ebenso wie der Branchennachwuchs, der nachrücken kann. Allein im Jahr 2018 sind branchenweit über 15.000 Mitarbeiter mehr in Rente gegangen, als an Nachwuchs rekrutiert werden konnte.

Bauunternehmen müssen sich also für die digitale Transformation wappnen, die auch alle HR-Prozesse einschließt. Im Zuge dessen ist es nicht nur wichtig, neue Talente anzuwerben, sondern sie auch langfristig zu halten und durch Schulungen und Weiterbildungsangebote fit für die Arbeitswelt der Zukunft zu machen.

Zentralisiertes Personalmanagement mit Talentsoft auf einer Plattform

Ob Recruiting, Einarbeitungsphase oder Schulungs- und Weiterbildungsangebote – die Talent-Management-Suite von Talentsoft unterstützt Bauunternehmen dabei, alle Personalprozesse zentralisiert zu steuern. Über das Talentsoft HR Hub werden alle Personalstammdaten auf einer Plattform erfasst. Talentsoft Analytics sorgt im Zuge dessen für automatische Kontrollen zur Datenqualitätssicherung, damit Bauunternehmen ihre HR-Strategie verfolgen und gleichzeitig fehlende oder irrelevante Daten identifizieren können.

1. Recruiting