Triptis (ABZ). – Es muss nicht immer ein 40-Tonner sein: Mit dem Tandem-Dreiseiten-Kippanhänger TSK 140 zeigt Fliegl einmal mehr, welche große Bandbreite an Fahrzeugen der Hersteller im Portfolio hat. Mit einer Nutzlast von nahezu 11 t eignet sich der kompakte Anhänger auch für den Transport größerer Baumaschinen. Garten- und Landschaftsbauer Jörn Windrich hat sein neues Fahrzeug vor einigen Tagen abgeholt.

Er erklärt: "Eigentlich hätte ein kleinerer Anhänger gereicht, aber mit dem TSK 140 sind wir auf der sicheren Seite, wenn später vielleicht noch ein größerer Radlader oder Bagger hinzukommt."

Für den Firmenchef aus Leuna ist es der erste Anhänger von Fliegl. Ein Vor-Ort-Besuch im Werk hat ihn überzeugt. Mit einer Länge von 5000 und einer Breite von 2420 mm bietet die Pritsche Platz für zehn Europaletten; ideal für GaLa-Bauer Windrich, der von Pflastersteinen über ein paar Tonnen Schüttgüter bis hin zum Bagger so ziemlich alles transportiert, was im Garten- und Landschaftsbau benötigt wird.

Die robusten Auffahrrampen aus Aluminium bieten eine Tragkraft von 8000 kg pro Paar, damit können selbst größere Baumaschinen sicher verladen werden.

Während der Fahrt lagern die 3,44 m langen Rampen unterhalb der Ladefläche in abschließbaren Staufächern. Zur optimalen Ladungssicherung sind zehn Schwerlastzurrösen mit je 5 t Zugkraft in den 4 mm starken Stahlblechboden eingelassen. Spanngurte und weiteres Zubehör finden im Werkzeugkasten auf der rechten und damit straßenabgewandten Fahrzeugseite Platz. Aufgrund eines über die gesamte Fahrzeugbreite reichenden Spritzlappens wirbelt kein Schmutz auf.

Wie der Boden ist auch der gesamte Bordwandaufbau aus robustem Stahl gefertigt; die durchgehenden Seitenwände lagern in sechs Scharnieren, sie lassen sich abklappen und bieten eine untenliegende Zentralverriegelung – mit nur einem Handgriff ist der TSK 140 bereit zum Abkippen. Die geteilte Rückwand ist bei diesem Fahrzeug als Zweiflügel-Tür ausgelegt, pendelnd gelagert, ebenfalls mit Zentralverriegelung.

"Wir haben einen 18-Tonner als Zugfahrzeug, natürlich mit Ladekran, damit wir beispielsweise Paletten direkt beim Kunden abladen können", sagt Windrich. Der Nebenantrieb des Lkw erzeugt den Druck für die hydraulische Mehrkolbenpresse, die das Dreiseitenkippwerk bewegt. Eine durchgehende Kippwelle sorgt für Stabilität; ebenso wie die klappbaren Stützen am Heck sowie der Stützfuß mit Zweiganggetriebe an der Front. Um bei Bedarf schnell ein anderes Zugfahrzeug nutzen zu können, lässt sich der Zugholm mithilfe einer Spindel um 300 mm in der Höhe verstellen.

Mittlerweile ist der neue Kippanhänger seit einigen Wochen bei Jörn Windrich im Einsatz: "Wir sind wirklich zufrieden und nutzen den Anhänger fast jeden Tag, entweder für Schüttgüter oder den Radlader", erklärt Windrich. Im Zuge der Neuanschaffung hat er einen alten Anhänger aussortiert; mit dem neuen TSK 140 wird er nun die Aufträge seiner Kunden zuverlässig erfüllen. Denn Fliegl bietet 15 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung des feuerverzinkten und passivierten Rahmens.

Die Fliegl Fahrzeugbau GmbH wurde 1991 von Helmut Fliegl in Triptis/Thüringen gegr?ündet. Auf dem Gelände eines ehemaligen landwirtschaftlichen Instandsetzungswerkes fu?r Achsen und Lenkungen hat sich mittlerweile einer der größten Serienhersteller von Nutzfahrzeugen in Europa entwickelt.