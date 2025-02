Wien/Österreich (ABZ). – Das Wiener Start-up abaton hat mit einem innovativen Paneel nach eigenen Angaben eine neue Generation von Kühldecken entwickelt, die in Funktion und Effizienz einen Technologiesprung darstellen – vergleichbar mit dem Übergang von der Glühbirne zur LED. Das abaton-Paneel ermögliche neue gestalterische Freiräume, biete hohen Komfort und spare im Schnitt 30 % Energie.

Tagsüber dienen die Paneele als Hochleistungskühldecken in Kombination mit Lüftungs- und Fensterlüftung. Foto: Anna Arnet

Anders als herkömmliche Flächenkühlung funktioniert es unabhängig von der Raumluftfeuchtigkeit: Das patentierte poröse Material nimmt Kondensat bei trockener Oberfläche hygienisch auf, bindet es steril in den Poren und gibt es bei Bedarf schnell wieder an den Raum ab. Dadurch kann auf technische Hilfsmittel wie Taupunktwächter verzichtet, die Lüftungsanlage reduziert oder sogar eingespart werden, erläutert das Unternehmen. Außerdem ermögliche der Feuchtepuffer eine problemlose natürliche Fensterlüftung.

Dieses Konzept wurde zum Beispiel beim Sanierungsprojekt des Europäischen Patentamts in Wien umgesetzt, das von ATP Architekten Ingenieure realisiert wurde. Hier wurden abaton-Klimasegel für Heizen, Kühlen und Akustik eingesetzt. Tagsüber dienen die Paneele als Hochleistungskühldecken in Kombination mit Lüftungs- und Fensterlüftung. Dabei puffert der patentierte Werkstoff Feuchtigkeit durch Kondensation, was die Lüftungsanlage entlastet und damit eine Reduktion Luftmengen sowie Energieverbrauch ermöglicht. Nachts wird die Vorlauftemperatur zur Regeneration über den Taupunkt angehoben, und die gespeicherte Feuchtigkeit wird durch eine kurze Nachtlüftung (ein bis zwei Stunden) abgeführt.

Der reduzierte Energiebedarf im Kühlbetrieb ermöglicht es, mehr Strom aus der großflächigen Photovoltaikanlage in das Netz einzuspeisen, erläutert abaton. Dies trägt zur CO2-Neutralität des Gebäudes bei. Die Energieversorgung erfolgt effizient über eine Wärmepumpe mit Geothermie und Luft als Quellen. Zusätzlich schaffen die um 40 % reduzierten Lüftungskanäle mehr nutzbaren Raum. Trotz dieser Vorteile ist das System laut Hersteller preislich mit einer herkömmlichen Gipskarton-Klima-Akustikdecke vergleichbar. Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist unter anderem das neue Pratermuseum in Wien.

Hier konnte die abaton-Technologie Luftmengen reduzieren und rund 25 % Energie einsparen, heißt es von den Verantwortlichen. Auch bei der Sanierung des Braunschweiger Landesmuseums setzen die Ausführenden auf abaton paneel. abaton ist nach eigenen Angaben eine Full-Service-Agentur für Raumkomfort und Wohlbefinden. Gewachsen aus zwei etablierten Ingenieurbüros versteht sich abaton studio als innovatives Start-up, das frischen Unternehmergeist mit jahrelanger Branchenerfahrung vereint. abaton begleitet Kundinnen und Kunden vom Entwurf des Energiekonzeptes über die innenarchitektonische Detailplanung bis hin zur Fertigstellung.