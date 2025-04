Auf der diesjährigen bauma will Technotrans hochflexible Thermomanagement-Systeme für batterieelektrische Fahrzeuge im Mining- und Off-Road-Bereich präsentieren. Foto: Technotrans

Eine energieeffiziente Kombination aus aktiver und passiver Kühlung stellt laut Unternehmen jederzeit konstante Betriebstemperaturen der Batterien, Leistungselektroniken und Traktionskomponenten sicher. Die robusten und schmutzunempfindlichen Lösungen ermöglichen dank Baukastenmodell die flexible, dezentrale Platzierung der Module.

"Wir sehen Thermomanagement als ganzheitliches Konzept zur Optimierung der Fahrzeugperformance. Mit leistungsfähiger Kühlung und effizienter Komponentensteuerung stellen wir eine präzise Temperaturregelung selbst unter extremen Belastungen sicher", sagt Bastian Thiel, Business Development Manager bei technotrans. Das Anwendungsspektrum der technotrans-Lösungen reicht von batterieelektrischen Mining-Trucks über Bagger bis hin zu Sonderfahrzeugen für die Personenbeförderung. "Wir können unseren Kunden für jedes elektrifizierte Off-Road-Fahrzeug eine optimal auf die Anwendung zugeschnittene Thermomanagement-Lösung anbieten", betont Thiel.

Bei seinem Complete Thermal Management setzt technotrans auf eine Kombination aus aktiver Kühlung für die Batterie und passiver Kühlung sowohl für die Leistungselektronik, das Traktionssystem als auch Zusatzkomponenten. Diese umfassen unter anderem Konverter, E-Boxen und Motoren hydraulischer Pumpen. Die Thermomanagement-Systeme sind nach Herstellerangaben besonders widerstandsfähig und schmutzunempfindlich. Dadurch sollen sie den widrigen Bedingungen im Heavy-Duty-Bereich wie intensiver Staubexposition, starken Vibrationen, extremen Temperaturen und hohen mechanischen Belastungen zuverlässig standhalten. Die Besonderheit der Thermomanagement-Lösungen liege in ihrer hohen Flexibilität: Das Baukastensystem ermöglicht die flexible, dezentrale Platzierung der Module, wodurch Fahrzeughersteller Platz sparen und mehr Integrationsmöglichkeiten erhalten. Insbesondere bei kleineren Sonderfahrzeugen mit geringem Bauraum spielt die individuelle Anordnung eine entscheidende Rolle, so Technotrans. Darüber hinaus arbeiten die Plug-and-Play-Systeme durch die bedarfsgerechte Steuerung der Kühlleistung energieeffizient. "Mit unserem Know-how und maßgeschneiderten Lösungen sind wir in der Lage, individuelle Anforderungen der Fahrzeughersteller optimal zu erfüllen und somit die Dekarbonisierung im Heavy-Duty-Sektor voranzutreiben", sagt Thiel. Technotrans stellt auf der bauma in Halle A1, Stand 511/2 aus.