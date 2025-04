Joensuu/Finnland (ABZ). – Die neue portable Betonmischanlage, die in die Abmessungen eines 40-Fuß-Seecontainers passt, bietet nach Angaben von Tecwill Oy hohe Präzision in der Betonproduktion. Durch effektive Misch-, genaue Wiege- und Feuchtigkeitsregelungsmechanismen minimiere diese Anlage die Schwankungen von Charge zu Charge und gewährleiste so eine gleichbleibende Qualität des herzustellenden Betons.