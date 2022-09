Teleskop-Arbeitsbühne MTE 270 EX von Multitel. Foto: Multitel

Manta/Italien (ABZ). – Multitel hat die Teleskop-Arbeitsbühne MTE 270 EX auf den Markt gebracht. Der 3,5-Tonner hat eine maximalen Arbeitshöhe von 27 m. Die maximale horizontale Ausladung von 17 m erlaubt eine Korblast von 80 kg beziehungsweise 230 kg bei 12,8 m Ausladung und 300 kg bei 10,6 m.

Durch die 400-Grad-Drehturmschwenkung und den 1,4 x 0,7 m großen selbstnivellierenden Korb mit 90+90-Grad-Drehung kann der Bediener laut Hersteller alle Hindernisse umfahren und sich präzise auf dem Arbeitsbereich positionieren. Die Stabilisierung und das automatische Einfahren in die Grundstellung machen die MTE 270 EX nach Aussage von Multitel zu einer Maschine, die äußerst einfach zu bedienen ist. Der unverwechselbare, biegefeste und oszillationsfreie Aluminiumausleger gewährleiste Steifigkeit und präzise, sichere Manöver.

Ausgestattet ist MTE 270 EX mit MUSA (MUltitel Self Adapting Outreach): Dieses System berechnet und begrenzt die Ausladung, so dass der von der Plattform erreichte Arbeitsbereich auf der Grundlage der gewählten Stabilisierungskonfiguration maximiert werden kann.

Der Gegenrahmen aus Aluminiumlegierung und das High-Line-Bodenblech aus mikroperforiertem Aluminium machen die Arbeitsbühne leichter und manövrierfähiger. Schläuche und Kabel sind im Inneren des Auslegers verlegt, so dass bei Hindernissen oder herabfallenden Gegenständen keine Beschädigungsgefahr besteht.

Ausgestattet ist MTE 270 EX mit allen vorschriftsgemäßen Sicherheits- und Not-Aus-Geräten. Das Telemetriesystem für die Fernbedienung gibt Ihnen die Kontrolle über alle Aspekte: GPS-Lokalisierung, Anzeige des Maschinenstatus, Fernparametrierung und -diagnose.

Laut Hersteller ist MTE 270 EX sicher zu manövrieren und leistungsstark in jedem Umfeld, mit folgenden Einsatzgebieten: Bau- und Wartungsarbeiten, Installation und Verlegung, Renovierung und Reinigung, Spenglerarbeiten, Baumschnitt.