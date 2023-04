Ochtrup (ABZ). – Die Firma Jürgen Wieling GmbH in Ochtrup konnte kürzlich ihren neuen Magni-Teleskopstaplervom Typ RTH6.25 in Empfang nehmen. Nach erfolgreicher Einweisung durch das Serviceteam übergab Jörg Niederhofer, Gebietsverkaufsleiter Magni Nord/West, die Maschine mit 360° rotierendem Oberwagen an Martin Wieling.