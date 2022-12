Die Ziegel-Wandelemente von Fertigteile Bayern vereinen laut Hersteller die Vorteile eines modernen Ziegelhauses mit der Geschwindigkeit der Fertigbauweise. Foto: Fertigteile Bayern

Die Bundesregierung hat in diesem Kontext immer wieder ambitionierte Ziele definiert, die jedoch regelmäßig verfehlt werden. Das "Bündnis bezahlbarer Wohnraum" fördert nun explizit auch das serielle Bauen, um das Tempo beim Wohnungsbau zu beschleunigen.

Schnelle Umsetzungshilfe bieten intelligente Produkt- und Systemlösungen wie Ziegel-Wandelemente von der Fertigteile Bayern GmbH – ein Unternehmen der Firmengruppe Leipfinger-Bader. Sie vereinen laut Hersteller die Vorteile eines modernen Ziegelhauses mit der Geschwindigkeit der Fertigbauweise und beschleunigen damit den Baufortschritt.

Kapazitäten reichen nicht aus

Seit Jahren warnen Experten, dass – gemessen am Bevölkerungswachstum – hierzulande nicht ausreichend neue Wohnungen gebaut worden sind. In der Folge ist ein akuter Wohnraummangel entstanden. Die vielerorts steigenden Mietpreise manövrieren inzwischen unter anderem Familien und Alleinstehende mit wenig Einkommen in existenzbedrohliche Situationen und im schlimmsten Fall in die Wohnungslosigkeit. Eine Entwicklung, die es zu stoppen gilt.

Vergangene Ziele verfehlt

Ein großer Kritikpunkt: In der Vergangenheit wurden immer wieder Wohnungsbauziele definiert, die an der Umsetzung scheiterten. Doch die Ampel-Koalition hält an ihrem Ziel fest, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen zu wollen. In diesem Kontext hat sie mit dem "Bündnis bezahlbarer Wohnraum" nun Maßnahmen definiert, die das Tempo beim Wohnungsbau beschleunigen sollen.

Eine dieser Maßnahmen ist der Punkt "Serielles und modulares Bauen ausweiten". Denn die serielle Vorproduktion ist eine nachweislich geeignete Möglichkeit, um mit der gleichen Anzahl an Personal auf der Baustelle mehr Wohnungen als bisher zu bauen. Die gute Nachricht: Die Bauindustrie steht mit intelligenten Produkten und Systemen zur Lösung des Wohnraummangels bereit. So ist etwa das Bauen mit Ziegel-Wandelementen ein etabliertes Erfolgsrezept und die Antwort auf zentrale Herausforderungen wie die Schaffung von immer mehr Wohnraum in immer kürzerer Zeit, Fachkräftemangel und klimaneutrales Bauen. Die innovativen Ziegelfertigteile der Fertigteile Bayern GmbH vereinen die Geschwindigkeit der Fertigbauweise und die Vorteile eines modernen Ziegelhauses. Die Wandelemente werden dabei aus Planziegel von Leipfinger-Bader hergestellt. Dazu zählen auch die mit mineralischem Dämmstoff gefüllten Coriso-Ziegel und die mit Nadelholzfasern gefüllten Mauerziegel Silvacor.

Auf Wunsch als Komplettlösung

Die Ziegelfertigteile eignen sich zur Errichtung von Außen- und Innenwänden und sind auf Wunsch auch mit integrierten Rollladenkästen und Installationsvorbereitungen als Komplettlösung erhältlich. Diese Systemlösungen sparen Zeit und Kosten, versichert Fertigteile Bayern. Erhältlich sind die Elemente bis zu einer Höhe von 2,75 m und bis zu einer Länge von 7 m bei einer Wandstärke von 11,5 bis 49 cm.

So lassen sich Gebäude nach Energiestandards wie KfW40 oder 40+ errichten. Weil sie vormontiert zur Baustelle geliefert werden, bieten die Wandelemente zudem eine hohe Ausführungssicherheit und Montagegenauigkeit ohne Verschnitt auf der Baustelle. Dies wiederum trägt zu einer staubfreien Baustelle und damit zum Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden bei.

Darüber hinaus sorgt die exakte Mengen- und Materialberechnung für eine hohe Zuverlässigkeit in der Preiskalkulation. Fertigteile Bayern bietet mit den Ziegel-Wandelementen ein intelligentes Bausystem, das regional gefertigt wird, ad hoc verfügbar ist und damit großes Potenzial birgt, um beim Thema Wohnraummangel effektiv und nachhaltig gegenzusteuern.