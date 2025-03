Innerhalb von fünf Tagen seien mit dem Roboter rund 4000 Löcher gebohrt worden. Damit konnten die Arbeiten nach Angaben des Herstellers deutlich schneller als auf konventionellem Wege durchgeführt werden. Der Hilti Jaibot soll künftig bei weiteren Projekten der Unternehmensgruppe Anwendung finden.

Der Roboter wird von den Bedienenden per Fernsteuerung an seinen Anwendungsort gesteuert, informiert Hilti. Dort übernehme er anhand digitaler Planung automatisch Bohrarbeiten. Die Bohrungen sollen ausgesprochen präzise ausgeführt werden – auch in schwer zugänglichen Positionen.

Insbesondere bei Deckenbohrungen "über Kopf", die für Menschen extrem anstrengend sind, können Genauigkeitsverluste aufgrund von Ermüdung vermieden werden. Es ergeben sich auch signifikante Vorteile für die Arbeitssicherheit. Automatisch saugt der Roboter während der Arbeiten im Sinne des Gesundheitsschutzes den entstehenden Bohrstaub ab.

Nach Ansicht von Aron Miemitz, dem verantwortlichen BIM-Manager bei der OBG-Gruppe, hat sich der Hilti Jaibot bewährt. "Der semi-autonome Bohrroboter hebt das Potenzial der digitalen Planung physisch auf der Baustelle und stellt somit einen echten Mehrwert dar", sage Miemitz.