Gütersloh (ABZ). – Für Lutz (13) aus dem Kreis Gütersloh war das Fahren des Baggersimulators bisher das Highlight der Hagedorn-Kinderuni. Zum ersten Mal nimmt er zusammen mit 34 weiteren Kindern an den fünf praxisnahen Vorlesungen teil, um ein Akademie-Diplom und eine garantierte Zusage zum Vorstellungsgespräch in der Tasche zu haben, sollte er sich in ein paar Jahren beim Gütersloher Familienbetrieb bewerben wollen.

Die Hagedorn Unternehmensgruppe veranstaltet seit 2020 eine Kinderuni, um 10- bis 14-Jährigen Einblicke in die Bauwelt zu ermöglichen. Beim dritten Semester zum Thema Entsorgung und Recycling durften die Kids unter Begleitung Radlader und die Hagedorn-Kehrmaschine namens "Kehr Force One" fahren. Foto: Hagedorn

Seit 2020 veranstaltet die Hagedorn Unternehmensgruppe die Kinderuni und ermöglicht Zehn- bis 14-Jährigen damit spannende Einblicke in die Welt von Abbruch, Entsorgung, Tiefbau, Maschinenkunde und Revitalisierung. Jetzt im dritten Semester standen die Themen Entsorgung und Recycling im Vordergrund. Im theoretischen Teil ging es um Materialkunde, das Konzept eines Wertstoffhofes und den Unterschied zwischen Recycling und Deponierung. Anschließend ging es für die Kids zur Betriebsbesichtigung des Gütersloher Wertstoffzentrums.

Betriebsleiterin Alina Klaas übernahm die Führung und erklärte genau, was mit den Materialien und großen Mengen an Baureststoffen passiert, die beim Wertstoffzentrum ankommen und wie es Hagedorn gelingt, ein Maximum des Abfalls der Wiederverwertung zuzuführen.

Lutz wusste laut eigener Aussage bereits, dass bei Hagedorn der größte Teil wiederverwertet wird. Wie eine Kehrmaschine und ein Radlader zu bedienen sind, wusste er aber nicht: "Die Kehrmaschine muss immer langsam fahren, weil sie sonst nicht genug auffegt und immer Dreck liegenbleibt", sagt der 13-Jährige nach seiner ersten, von Profis begleiteten, Fahrt mit der Hagedorn-Kehrmaschine namens "Kehr Force One". Für Lutz steht nach diesem Semester fest, dass auch das Bedienen von Kehrmaschine und Radlader zu seinen persönlichen Highlights der Kinderuni gehören.

Mitte September dreht sich für Lutz und die anderen Kinder dann alles um das Thema Revitalisierung. Denn am 12. September steht das vierte Semester an. "Die Plätze für die Kinderuni waren in diesem Jahr direkt belegt. Wir freuen uns, dass das Konzept so gut angenommen wird und wir so auf spielerische Weise junge Talente frühzeitig fördern und im Idealfall in einigen Jahren als Auszubildende für uns gewinnen können", sagt Anna-Maria Walter, Leitung der Hagedorn-Akademie.