Thomas Schäfer ist neuer Beirats-Vorsitzender von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Schäfer ist bereits designierter CEO von Volkswagen Pkw und Konzernvorstand für die Markengruppe Volumen. In seiner neuen Funktion übernimmt er sukzessive auch den Vorsitz der Aufsichtsräte und Beiräte der beteiligten Volumenmarken. „Volkswagen Nutzfahrzeuge ist ein wichtiger Bestandteil der Markengruppe Volumen“, betont Thomas Schäfer. „Mit der Transformation in Richtung E-Mobilität und als Kompetenzzentrum für autonomes Fahren stehen die Zeichen auf Zukunft. Ich freue mich, diesen Weg mitzugestalten – und auf eine enge Zusammenarbeit in der Markengruppe“.

